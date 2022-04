Dopo un ribasso delle temperature, causa il forte vento dei giorni scorsi, sembra essere davvero arrivata la primavera. Il termometro, in diverse parti d’Italia, ha iniziato a toccare i 20 gradi. In questo fine settimana ci dovremmo aspettare una Pasqua di sole al Nord, mentre al Sud potrebbe nuovamente tornare il freddo.

Se sarà solo una parentesi o un nuovo riverbero d’inverno lo scopriremo solo vivendo. Quel che è certo è che balconi e giardini stanno iniziando a riempirsi di fiori. Di conseguenza, anche se non come in estate, dobbiamo rimettere mano al nostro innaffiatoio per dare loro da bere.

Tutti usano giustamente l’acqua. Chi la mette direttamente nei vasi, chi, più correttamente, la fa decantare per qualche minuto prima di versarla. Questa operazione si fa per non creare uno sbalzo termico che potrebbe danneggiare le nostre piante.

Tuttavia, esse non vivono solo di acqua. Per tante di loro servono dei concimi specifici. Quelle sostanze, cioè, che necessitano per crescere in maniera rigogliosa e forte. Abbiamo già parlato, per esempio, dei fondi di caffè o di quelli del tè. L’azoto contenuto al loro interno aiuterebbe il terreno a migliorare il proprio pH. Essi sono validi per gran parte delle piante da frutto, a cominciare dal limone.

Eppure, ci sarebbe un’altra bevanda con cui potremmo innaffiare i nostri fiori. Non solo daremmo loro da bere ma, utilizzandola, daremmo loro anche il concime di cui hanno bisogno. È la bevanda conviviale per eccellenza. Quella che in molti bevono quando si ritrovano con gli amici. Diventata ormai sinonimo di compagnia, di allegria e, perché no, di festa.

Non ci sembrerà vero, ma oltre che con acqua si potrebbero innaffiare le piante con questa comunissima bevanda che tutti abbiamo in casa

Un po’ di tempo fa l’avevamo suggerita per pulire l’oro. Oggi, invece, la consiglieremo per nutrire le nostre amate piante. Stiamo parlando della birra. Sembrerà strano, ma è proprio così. Questo alimento, costituito dall’unione tra il luppolo e l’acqua, sarà un fertilizzante perfetto per far crescere piante e fiori. In particolare, sono le rose e i gerani a esserne più “ghiotti”. Per questo, potremo creare una soluzione che andrà a dar loro da bere, rendendoli più forti. Possiamo già iniziare subito, dopo averli messi a dimora nel terreno o dopo averli rinvasati.

Stesso discorso vale per gli ortaggi. Sempre badando bene a innaffiare le radici e non le foglie dall’alto. La soluzione che proponiamo è molto semplice. Una lattina di birra da 33 centilitri, 500 ml di acqua e un bicchiere di ammoniaca. Mescoliamo bene e andiamo a irrorare il terreno intorno alle piante. Questa soluzione sarà ideale per dar loro tutte le sostanze necessarie a una crescita importante. Possiamo utilizzarla una volta alla settimana, anche nei mesi più caldi. Il mix birra e ammoniaca aiuterebbe a rendere le radici più forti, andando a eliminare i funghi presenti nel terreno.

Non ci sembrerà vero, ma oltre che con l’acqua, potremmo innaffiare le piante con questa bevanda ottenuta dal luppolo. La birra non è solo un momento di condivisione in amicizia, ma anche un modo per far crescere meglio le piante e renderle ancora più rigogliose.

