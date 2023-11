Libretto postale Supersmart 360 contro BOT: ecco quanto si guadagna investendo 5.000 euro nei due strumenti 

Per un investimento a 12 mesi l’offerta Supersmart 360 di Poste e il nuovo Bot annuale sono due soluzioni. Scopriamo quanto rende un investimento di 5.000 euro nel libretto postale e nel titolo di Stato.

Se stai cercando un modo per far fruttare i tuoi risparmi in sicurezza, potresti essere interessato all’offerta Supersmart 360 di Poste Italiane. Si tratta di un’offerta di deposito a termine, attivabile sul libretto postale Smart, che ti permette di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% a scadenza sulle somme accantonate. In questo articolo ti spieghiamo come funziona, quanto rende con un investimento di 5.000 euro e come confrontarlo con il BOT scadenza novembre 2024.

Come funziona l’offerta di Poste Supersmart 360

L’offerta Supersmart 360 è una delle offerte di Poste Italiane per i titolari di un libretto postale smart. Questo è un conto deposito online che offre la garanzia dello Stato italiano. Si tratta di un’offerta che ti permette di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% a scadenza sulle somme accantonate. Puoi sottoscriverla con un accantonamento minimo di 1.000 euro e incrementarlo di 50 euro. La durata dell’offerta è di 360 giorni

Quanto si guadagna con l’offerta Supersmart con un investimento di 5.000 euro

Per capire quanto rende il libretto postale smart 360 ipotizziamo un investimento di 5.000 euro. L’obiettivo di chi investe nell’offerta postale è parcheggiare i suoi soldi per un anno in un prodotto sicuro che garantisca un rendimento. Per scoprire quanto si potrebbe guadagnare investendo 5.000 euro nell’offerta Supersmart, ci affidiamo alla piattaforma di Poste italiane. Sul sito è possibile simulare l’investimento e conoscere il guadagno finale, che nel nostro caso è 91 euro netti. Quindi investendo 5.000 euro nell’offerta Supermart si potrebbero guadagnare a fine anno 91 euro.

Libretto postale Supersmart 360 contro BOT

Ma l’offerta di Poste non è l’unica soluzione. Possiamo anche investire nel nuovo BOT annuale, appena emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il BOT scadenza novembre 2024 (ISIN IT0005570855), scade esattamente tra un anno e quindi ha la stessa durata dell’offerta di Poste. Ma quanto rende? Al momento della scrittura dell’articolo il BOT aveva un rendimento netto annuo del 3,4%. Investendo 5.000 euro alla scadenza del titolo di Stato il Ministero rimborserebbe il capitale e pagherebbe 164 euro di interessi.

Una terza soluzione per un investimento a 12 mesi

In conclusione nella sfida libretto postale Supersmart 360 contro BOT chi vince? Possiamo dire che l’offerta Supersmart 360 è sicura e interessante. Tuttavia, se vuoi ottenere un rendimento ancora più alto, puoi optare per il BOT scadenza novembre 2024. Questo titolo di Stato ha un tasso di interesse maggiore e la stessa garanzia dello Stato italiano.

Ma ci sarebbe una terza soluzione per chi vuole investire con un orizzonte di 12 mesi, un conto deposito.