Ecco tutto quello che uscirà a Natale al cinema, tra grandi risate, cartoni e kolossal che sbancheranno il botteghino. Hai già deciso cosa vedere?

Dicembre è il mese nel quale le case di distribuzione si giocano i loro titoli più importanti al cinema. Non a caso, i botteghini fanno più soldi. Quest’anno, sono in arrivo dei titoli davvero importanti che faranno la gioia di grandi e piccini.

Le feste di Natale sono attese anche dai cinefili italiani per potersi godere tanti bei film. A dicembre, infatti, escono molti titoli importanti e chi ama il cinema avrà, anche in questo 2023, l’imbarazzo della scelta, esattamente come lo scorso anno. Vediamo, allora, nel mese che sta per arrivare, cosa potremo vedere, in famiglia o con gli amici.

Ecco tutto quello che uscirà a Natale al cinema. Film per tutti i gusti ed età

Si comincia, nel ponte dell’Immacolata, con l’atteso Un colpo di fortuna, il nuovo film di Woody Allen, con al centro ancora una coppia, apparentemente dalla relazione perfetta. Un incontro, però, cambierà tutto. Risate assicurate, invece, con Diego Abatantuono, alle prese, dal 6 dicembre, con il sequel Improvvisamente a Natale mi sposo. Qui, il suo personaggio di Lorenzo, proprietario di un hotel, annuncia alla famiglia che sta per risposarsi.

I bambini, dal 7 dicembre, non dovranno perdersi Prendi il volo, il cartone Universal, dai creatori dei Minions, con una famiglia piumata che va in vacanza. Per chi ama le corse, invece, imperdibile, dal 14 dicembre, è Ferrari, diretto da Michael Mann. Il film racconta la storia del grande Enzo Ferrari, in particolare, analizzando un anno della sua vita. Tra le uscite più attese tra i film italiani, certamente si trova Adagio di Stefano Sollima, con un cast che include Favino, Servillo, Giannini, Mastandrea, con al centro ancora una Roma crepuscolare.

Quante risate in arrivo con Ficarra e Picone e non è la sola grande novità

Diretto da Saverio Costanzo è Finalmente l’Alba, dal 14 in sala. Qui, protagonista è una giovane attrice, negli anni ’50, che sogna di diventare una star negli studi di Cinecittà. Sempre il 14, Timothée Chalamet, divo molto amato, sarà Willy Wonka nel prequel musicale dedicato al famoso personaggio. C’è da scommettere che saranno i protagonisti al botteghino, delle feste. Sono Ficarra e Picone che vedremo, sempre dal 14, nella loro attesa nuova commedia Santocielo, dalle risate garantite.

Ecco tutto quello che uscirà a Natale al cinema dal 20 e chi ha voglia di kolossal sarà soddisfatto da Aquaman e il Regno Perduto, con Jason Momoa ancora a dare volto al famoso eroe dei fumetti. Ricordando che, a novembre, escono (o sono usciti), dei grandi film di richiamo come Trolls 3, Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, The Old Oak (bellissimo il film di Loach), il kolossal Napoleon (di Ridley Scott), Diabolik – chi sei? e la commedia La guerra dei nonni (con Salemme). Insomma, prepariamoci a settimane di grande cinema.