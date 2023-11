Belle ville in vendita in Italia anche a meno 150.000 euro, ecco dove trovarle

Belle ville in vendita in Italia anche a meno 150.000 euro-Foto da imagoeconomica

In Italia è possibile acquistare una villetta al prezzo di un bilocale o trilocale in una grande città. Ecco quali sono i vantaggi e i benefici di questa tipologia di case e dove trovarle.

Se sogni di vivere in una villa indipendente, ma pensi che sia un’opzione troppo costosa, ti sbagli. In Italia ci sono molte ville in vendita anche a meno di 150.000 euro, che offrono spazi ampi, comfort e privacy. In questo articolo scopriamo i vantaggi e i benefici di questa tipologia di immobile. Inoltre faremo qualche esempio di villette in vendita in Italia al prezzo di un bilocale in una grande città.

Le caratteristiche e i vantaggi di vivere in una villetta

Le villette sono immobili indipendenti o semi-indipendenti, che si sviluppano su uno o più livelli, con superfici variabili fino a 200/250 di mq. Spesso sono dotate di giardino, terrazzo, cantina, garage o posto auto, e sono situate in contesti tranquilli e panoramici. Non è raro trovarle immerse nel verde o vicini al mare, perfette come seconda casa, ma anche come soluzione abitativa principale.

Queste case offrono numerosi vantaggi rispetto ad altre tipologie di immobili. Offrono maggiore indipendenza e privacy, perché spesso non si hanno vicini di casa troppo vicini. Inoltre non si deve condividere spazi comuni come scale, ascensori o cortili. Offrono maggiore spazio e comfort oltre a maggiore valore e prestigio rispetto ad un appartamento in condominio.

Belle ville in vendita anche a meno di 150.000 euro: come trovarle

Sui siti web specializzati in immobili, come Trovit.it, Casa.it, Immobiliare.it o Idealista.it, puoi avere una idea delle ville in vendita nella tua zona. In questo articolo abbiamo voluto dare alcuni esempi di belle ville in vendita promosse sui portali sopra indicati. Ecco alcuni esempi di ville in vendita a meno con una cifra attorno ai 150.000 euro in alcune zone geografiche dell’Italia.

A Garlasco, provincia di Pavia, al momento della stesura di questo articolo era in vendita una villetta di 120 mq su due livelli al prezzo è di 140.000 euro. Per chi ama la montagna in Val di Fiemme era in vendita una villetta indipendente di 222 metri quadri con terreno circostante a 145.000 euro.

Per chi ama il mare a Marina di Ragusa una villetta di 80 metri quadri a 100 metri dalla spiaggia era in offerta 160.000 euro. Oppure a San Teodoro, splendida località della Sardegna, una villetta di 72 metri quadrati si vendeva a 160.000 euro.

E per gli incontentabili, ma con un portafoglio pieno, è disponibile la villa di Torino dove abitò il mitico avvocato Gianni Agnelli.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)