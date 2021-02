I padroni di gatti lo sanno bene: ogni micio ha un carattere tutto suo. Alcuni gatti, quindi, sono più giocherelloni mentre altri sono più pigri. Alcuni amano le coccole, mentre altri preferiscono essere lasciati soli. Queste differenze emergono anche quando si tratta di cibo. Ci sono infatti gatti che mangerebbero qualsiasi cosa. Altri, invece, hanno gusti molto difficili. In particolare molti padroni hanno problemi a far mangiare il cibo secco ai loro amici felini. Ecco quindi svelato il trucco per far mangiare le crocchette anche ai gatti più schizzinosi.

Perché non piace il cibo secco

I gatti sono facili da viziare e non hanno problemi a rifiutare il cibo che diamo loro. Ciò avviene soprattutto quando si tratta di crocchette. Molto spesso i gatti preferiscono infatti il cibo umido, di cui sono veramente ghiotti. I mici che sono abituati a mangiare il cibo in scatola quindi potrebbero rifiutare le crocchette. La causa spesso sta nella loro consistenza e nel loro gusto. Sono infatti molto meno accattivanti del cibo umido. Che fare quindi quando il nostro gatto fa il capriccioso e non vuole proprio mangiare le crocchette?

Come far mangiare il cibo secco ai gatti

Il trucco per far mangiare le crocchette anche ai gatti più schizzinosi è molto semplice. Bisogna infatti andare a modificare la consistenza e il gusto delle crocchette. Per ottenere questo risultato tutto ciò che ci serve è un po’ di acqua tiepida. Versata sulle crocchette questa ammorbidirà il cibo secco. Ma non solo, aiuterà le crocchette a sprigionare un aroma delizioso. Il cibo andrà così a ricordare di più la carne in scatola di cui i nostri gatti sono ghiotti. In alternativa è possibile inumidire le crocchette anche con un po’ di olio. Attenzione però: non bisogna usare troppa acqua. Questa andrebbe infatti a gonfiare le crocchette, cosa che ai gatti spesso non piace. È inoltre importante bagnare le crocchette subito prima dell’ora della pappa e quelle avanzate vanno buttate.