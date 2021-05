La pandemia Covid-19 è stato un evento inatteso, nei modi e nei tempi in cui si è verificato, sebbene fosse abbastanza prevedibile su una scala temporale più estesa. Eventi di così grande impatto agiscono, in maniera del tutto casuale, come dei punti di rottura, come scosse di terremoto che richiedono nuovi equilibri. Proprio perché casuali, non si possono conoscere a priori le categorie più colpite o quelle che ne gioveranno. Agiscono, in altre parole, le dinamiche dell’evoluzione, in cui il caso e la facilità di adattamento consentono di approfittare di nuove prospettive prima precluse. È un caso che le categorie di lavoratori più colpite siano state quelle legate alla convivialità e all’incontro. Con altri virus, sarebbe toccato ad altri. Ora però Con la ripartenza arrivano nuovi lavori e nuove figure professionali legate alla pandemia che risulteranno indispensabili nel prossimo futuro.

Le nuove abilità richieste

Numerosi lavoratori sono stati costretti a chiudere le proprie attività o a perdere il proprio posto di lavoro. La pandemia e i nuovi modi di socialità che essa impone stanno facendo emergere la necessità di nuove competenze in grado affrontare la situazione contingente. Lavori legati alla sanificazione degli ambienti, all’e-commerce, alle consegne a domicilio, hanno avuto un incremento enorme durante la pandemia. Il rapporto dell’essere umano con la natura e con specie animali prima a noi sconosciute, sono stati argomenti molto dibattuti sull’origine della pandemia. Questo, insieme a una nuova sensibilità sull’ecologia e sull’ambiente, stanno dando un forte impulso alla creazione di professionalità legate a questo ambito specifico.

Con la ripartenza arrivano nuovi lavori e nuove figure professionali legate alla pandemia che risulteranno indispensabili nel prossimo futuro

Ci sono poi delle professioni strettamente legate al Covid. Ne è un esempio il Covid Manager. Chi è?

Il Covid Manager è un esperto della gestione del Covid. Conosce gli ultimi decreti attuativi del governo in materia di disposizioni per il contenimento della pandemia. È in grado di interpretare correttamente le misure anti-contagio richieste per una determinata attività o evento, in modo da garantirne lo svolgimento in sicurezza. Deve avere conoscenze adeguate di epidemiologia, trasmissibilità del virus e relativi metodi di prevenzione richiesti (mascherina, distanziamento, sanificazione). Deve essere in grado di organizzare tamponi molecolari in ingresso, prima dell’evento e di valutare l’attendibilità dei pass vaccinali che verranno messi a punto in tempi brevi. In generale, lavorerà nel settore della sicurezza aziendale, a stretto contatto con il medico del lavoro preposto.

Per non farsi trovare impreparati, bisogna investire su se stessi, sulle proprie capacità e competenze, cercando di sfruttare le opportunità che si creeranno nel tempo.