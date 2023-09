Se ti è capitato di sognare uno di questi 3 animali porta fortuna potresti vincere una pioggia di quattrini al Lotto e Superenalotto

Seguendo i suggerimenti della Smorfia Napoletana, esistono degli animali che quando ti visitano in sogno, sono in grado di fornirti i numeri fortunati per accedere a vincite strepitose. Ascolta i suggerimenti l’inconscio, perché sarà lui a condurti verso la ricchezza.

L’universo simbolico dei sogni è un terreno oscuro, a tratti insondabile. Eppure, la numerologia ci viene in aiuto. In molte tradizioni, infatti, i numeri non sono solo cifre che servono a indicare una quantità. Sono, piuttosto, entità con un loro carattere, un loro comportamento, una serie di simboli e qualità a loro attribuibili. Dunque, se ti è capitato di sognare uno di questi 3 animali, considerati fortunati dalle tradizioni magiche di tutto il mondo, hai ricevuto un suggerimento. Infatti, potresti provare a giocare i numeri loro corrispondenti al Lotto o al Superenalotto. Il risultato potrebbe stupirti. Le tradizioni esoteriche più legate ai numeri, come quella ebraica e quella cinese, pur essendo geograficamente distanti, conoscono dei sincretismi. E come queste, ve ne sono delle altre. Ecco gli animali che la maggioranza dei popoli riconoscono come portatori di prosperità.

Se ti è capitato di sognare uno di questi 3 animali la fortuna ti assiste

Ad ognuno dei 3 animali, la Smorfia Napoletana attribuisce un numero da giocare liberamente. Ovviamente, più si gioca a ridosso del sogno, più si ha probabilità di cogliere la fortuna in arrivo.

Sognare una rana porta un sacco di soldi

Ti è successo di sognare una rana? Probabilmente, sei destinato a vincere una discreta sommetta. In Cina la rana, in forma di statuina, viene posizionata sovente negli uffici o nei pressi delle porte delle abitazioni. Il più delle vole, l’animale viene rappresentato con una moneta in bocca, come attributo inequivocabile di portatrice di ricchezza. La Smorfia Napoletana attribuisce alla rana il numero 7, sacro anche alla religione cattolica e a quella ebraica.

Sognare un gatto può farti vincere al Lotto

Animali considerati magici per eccellenza, in quanto sarebbero capaci di attraversare le dimensioni, i gatti sono amati da ogni tradizione magica. Chiunque ha presente il gatto col braccino che saluta fuori dalle rosticcerie cinesi, molti però forse non sanno che in Egitto era considerato un animale sacro. E aveva una sua divinità di riferimento, la Dea Bastet, protettrice dei gatti. La Smorfia Napoletana attribuisce al gatto è il numero 3.

Sognare un gufo può portare guadagno

A dispetto della sua fama da abitante delle tenebre, il gufo, al contrario della povera civetta, è tradizionalmente un portatore di buona sorte. Simbolo di discernimento, sapienza, protezione, oltre che alla vincita è legato a Saturno. Dunque, agli investimenti che perdurano e generano profitti costanti nel tempo, come i beni immobili. La Smorfia Napoletana attribuisce il numero 6.

