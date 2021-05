Gli elettrodomestici sono sicuramente una delle risorse di casa a cui più ci affidiamo. È infatti incredibile come negli ultimi anni le abitazioni della maggior parte delle persone si siano riempite dei più impensabili strumenti. Eppure l’utilità e l’aiuto che forniscono sono in alcuni casi veramente eccezionali. Non c’è nulla di male dunque a prendere tutti gli elettrodomestici che si considerano utili ed efficaci. Ricordiamoci però che necessitano di un’attenta manutenzione, perché sporcarli è un attimo, come anche rovinarli.

Il fornetto elettrico

Oltre a quelli classici a cui ormai siamo abituati da anni, come la lavatrice e il forno, negli ultimi tempi sono arrivati sul mercato anche altri strumenti. Anni fa ad esempio abbiamo conosciuto il microonde, ma anche il fornetto elettrico. Quest’ultimo in particolare è utilizzato da molti per cercare di compensare la mancanza di un forno, e funziona benissimo in questo senso. Si tratta però come gli altri di un elettrodomestico delicato che va attentamente pulito e tenuto libero da incrostazioni e residui di sporco. Oggi scopriamo una tecnica interessatissima per farlo. Dunque ecco il metodo furbo e immediato per rimuovere il calcare e lo sporco ostinato dal fornetto elettrico in meno di cinque minuti.

Acqua di agrumi

Il rimedio che presentiamo oggi è fantastico per due motivi in particolare, ovvero la velocità di esecuzione e il tipo di ingredienti necessari. Andiamo a scoprire come metterlo in pratica. Infatti vediamo il metodo furbo e immediato per rimuovere il calcare e lo sporco ostinato dal fornetto elettrico in meno di cinque minuti. Per procedere ci serviranno solamente un contenitore adatto per essere usato con questo tipo di forno, un limone, e un’arancia. Iniziamo tagliando in due gli agrumi e spremendoli all’interno del contenitore precedentemente riempito con acqua.

Mettiamolo quindi all’interno del fornetto elettrico e azioniamolo per quattro minuti. A questo punto tiriamo fuori il contenitore e, con l’aiuto di un panno, asciughiamo con attenzione le pareti di tutto l’elettrodomestico. I risultati saranno incredibili. Infatti nei quattro minuti l’acqua di agrumi si espanderà, attraverso l’evaporazione, per tutte le pareti. Agendo con capacità antiossidanti e antimicrobiche su due fronti differenti. Non soltanto andrà a rimuovere gli eventuali residui di sporco incrostato, ma agirà come odorante naturale. Eliminando i cattivi odori. Provare per credere.