Soprattutto durante la stagione estiva quando le temperature sono alte accade spesso di lavarsi con maggiore frequenza. Si suda talmente tanto e talvolta persino di notte che darsi una rinfrescata diventa un bisogno imprescindibile. Tuttavia il continuo utilizzo di gel doccia e detergenti potrebbe esporre la pelle al contatto con sostanze allergizzanti potenzialmente pericolose. Soprattutto se si scegli di acquistare un prodotto senza valutarlo attentamente ma solo in base alla fascia di prezzo. Ma ecco cosa si nasconde dietro le offerte 3×2 dei supermercati più convenienti che non tutti sanno e sui cui invece dovrebbe essere informati. In base alla formulazione dei produttori ogni bagnoschiuma assicura effetti idratanti, nutrienti o rilassanti.

Pur tuttavia non è tanto importante verificare che il prodotto mantenga le promesse riportate sull’etichetta quanto le sostanze presenti. Ci lasciamo spesso attrarre da ben altri elementi quando mettiamo i prodotti nel carrello della spesa e poco badiamo a ciò che realmente contengono. Del resto sfugge a molti ma è sorprendente il motivo per cui non si dovrebbero comprare i prodotti che si trovano nei corridoi centrali del supermercato. E conviene in modo particolare analizzare le componenti delle fragranze più piacevoli all’olfatto che i consumatori acquistano. Non deve essere soltanto una sensazione olfattiva a guidarci nella scelta del gel doccia da acquistare. E ciò nonostante li usiamo ogni giorno ma questi bagnoschiuma profumati sono i peggiori perché tossici per il corpo e dannosi anzitutto per la pelle. Non sono pochi quelli che difatti provocano bruciore e arrossamenti fino a persistenti irritazioni cutanee.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Li usiamo ogni giorno ma questi bagnoschiuma profumati sono i peggiori perché tossici per il corpo

Il contatto frequente con sostanze allergizzanti corrode gli strati dell’epidermide con gravi danni al film idrolipidico. Inoltre potrebbe favorire l’accumulo di impurità e la comparsa di acne e punti neri. Vi sono infatti alcune sostanze che le direttive europee hanno indicato come potenzialmente irritanti e aggressive.

Prima di comprare un bagnoschiuma sarebbe pertanto buona norma leggere l’etichetta in cui compaiono gli ingredienti che lo compongono. Di sicuro sono da evitare le sostanze che la Commissione europea ritiene possano mettere a rischio la salute dei consumatori. Esiste una specifica lista di sostanze potenzialmente dannose che il consumatore può consultare in modo da operare una selezione fra i prodotti da usare. Sarebbe pertanto opportuno verificare che nell’etichetta non siano presenti parabeni, formaldeide e derivati, conservanti, siliconi o petrolati. Tali sostanze impediscono alla pelle di traspirare e creano le condizioni favorevoli all’acne e alla stratificazione di impurità.

Alcune di esse sono ammesse e quindi ben tollerate dalla nostra pelle solo se presenti in percentuali minime. Altrettanto nocivi sono i tensioattivi quali SLES e SLS che molto spesso creano irritazioni e contribuiscono alla disidratazione della cute. Dovendo sciogliere ed eliminare lo sporco, queste sostanze aggrediscono la pelle rendendola secca e screpolata perché la privano dello strato idrolipidico.

Approfondimento

I tessuti da evitare in estate perché fanno sudare molto e possono causare irritazioni alla pelle e uno sgradevole cattivo odore