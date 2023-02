L’Europa sovrasta i mercati azionari mondiali e il Ftse Mib continua a essere il migliore: le attese per la prossima settimana

La settimana appena conclusasi ha visto i mercati azionari europei dominare la classifica dei migliori. Basti pensare che ai primi posti troviamo i Cac40, l’Ibex35, l’EuroStoxx, il Ftse Mib e il Ftse100. Wall Street, invece, arranca con il Nasdaq al primo posto con un rialzo marginale dello 0,59% in una settimana. Quindi, l’Europa sovrasta i mercati azionari mondiali con il Ftse Mib che si conferma ancora una volta il migliore indice mondiale da inizio anno con un rialzo del 17,1% seguito a ruota dal Cac40 con un rialzo del 13,5%. Anche sulla performance da inizio anno gli indici azionari americani arrancano con il Nasdaq che guadagna il 12,6%. Molto più lontani l’SP500 e il Dow Jones che hanno stanno guadagnando il 6,2% e il 2%, rispettivamente.

L’Europa sovrasta i mercati azionari mondiali e il Ftse Mib continua a essere il migliore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 17 febbraio con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,36% a quota 27.816. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dell’1,83%.

Time frame giornaliero

Siamo arrivati a ben 35 sedute consecutive con le medie incrociate al rialzo. Un livello simile era stato toccato per l’ultima volta nel 2022. Visto, però, che le medie sono lungi dall’essere vicine all’incrocio ribassista, sicuramente questa sequenza continuerà. Come dato statistico ricordiamo che l’ultima volta che erano state registrare 36 sedute consecutive era nel 2019.

Il Ftse Mib, quindi, è molto forte e ne abbiamo avuto una dimostrazione anche nel corso della seduta del 17 febbraio. Le quotazioni, infatti, sono arrivate a perdere quasi l’1,5% prima di ripartire al rialzo e chiudere in frazionale ribasso. In ogni caso sopra il prezzo di apertura della seduta.

Il rialzo, quindi, dovrebbe continuare anche nelle prossime sedute, ma troverà un ostacolo molto forte in area 28.185. Su questo livello potrebbero decidersi le sorti di breve. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire un ritracciamento. Il suo superamento, invece, potrebbe a un’ulteriore accelerazione rialzista con obiettivo in area 33.000.

Time frame settimanale

Registriamo la sesta settimana, su sette, al rialzo da inizio anno. Per il resto nulla è cambiato rispetto alle settimane precedenti

La chiusura del 17 febbraio ha confermato la rottura dell’importante resistenza in area 26.417. Potrebbero, quindi, esserci tutte le condizioni per una continuazione del rialzo fino in aera 29.577.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 26.417 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e fare invertire al ribasso la tendenza in corso.