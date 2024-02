Per la seconda settimana consecutiva la chiusura settimanale è sugli stessi livelli della precedente. Nonostante il rafforzamento del biglietto verde, quindi, l’euro stenta ma tiene il passo del dollaro. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere particolarmente importanti per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

Le notizie che arrivano dal fronte macro

Il dollaro statunitense ha registrato un rialzo dopo che i dati hanno rivelato un aumento dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, superando le aspettative e consolidando l’idea che la Federal Reserve ritardi l’inizio del ciclo di taglio dei tassi. Il rapporto del dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato che l’indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0,3% a gennaio, superando le previsioni dello 0,1%. Questo ha spinto il dollaro a rafforzarsi, con l’indice del dollaro che è salito dello 0,3% a 104,60. Sebbene il dollaro abbia registrato una leggera diminuzione nei giorni precedenti, ha chiuso la quinta settimana consecutiva in rialzo. Allo stesso tempo, l’euro ha registrato un leggero calo rispetto al dollaro, mantenendo una posizione stabile rispetto ai minimi degli ultimi tre mesi.

L’euro stenta ma tiene il passo del dollaro: gli scenari più probabili per le prossime settimane

Alla chiusura del 16 febbraio l’ultimo prezzo del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stato a 1,0776, in rialzo dello 0,03% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,07% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo il ribasso di lunedì 5 febbraio le quotazioni avevano reagito chiudendo quattro sedute di fila al rialzo, un pattern che non si registrava da fine 2023. Questo, però, non è stato sufficiente per la ripartenza al rialzo della moneta unica europea.

Tuttavia, va notato che il supporto in area 1,0735 sta tenendo e questo potrebbe essere un buon auspicio per i rialzisti. Per il resto la tendenza rimane saldamente impostata al ribasso e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Solo il recupero in chiusura di giornata di area 1,0847 potrebbe favorire l’inversione rialzista se accompagnata da un incrocio rialzista delle medie.

Time frame settimanale

Sul time frame settimanale vale lo stesso discorso del giornaliero. Solo una chiusura settimanale superiore a 1,0824 potrebbe evitare un’accelerazione ribassista secondo lo scenario ribassista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

