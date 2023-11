Per un Capodanno diverso ecco 4 originalissime idee per salutare il nuovo anno

Il Capodanno è sempre un evento speciale che andrebbe salutato in modo speciale. Chi non cerca il classico cenone ecco 4 originalissime idee per una fine d’anno indimenticabile.

È iniziato il conto alla rovescia per la fine dell’anno e per molti inizia a salire l’ansia su come trascorre la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Per molti il cenone con amici e parenti è un classico a cui non rinunciare per nessuna ragione. Tuttavia non mancano le persone che invece preferiscono fare qualcosa di diverso. In fondo con parenti e amici si può cenare quando si vuole, ma il 31 dicembre viene solo una volta ogni 365 giorni. Quindi ecco 4 idee originali per salutare l’anno nuovo in modo indimenticabile.

Per un Capodanno diverso invece del classico cenone, cena con delitto

Capodanno con delitto: si tratta di una cena-spettacolo in cui i partecipanti devono risolvere un misterioso caso di omicidio, tra indizi, sospetti e colpi di scena. Ci sono molti locali sparsi per l’Italia che lo organizzano. Per esempio si può partecipare all’evento organizzato dal locale Barrio Alto di Milano per 90 euro comprensivi di cena e spettacolo. Oppure sempre a Milano alla Corte della Risaia, a 99 euro. A Fano viene organizzato a villa Rinalducci a 130 euro a persona.

Per un anno esplosivo, Capodanno sul vulcano

Se ami l’avventura e vuoi iniziare l’anno in modo esplosivo, allora puoi trascorrere il Capodanno sul vulcano più alto e attivo d’Europa, l’Etna. Ci sono diverse associazioni che organizzano tour di Capodanno che includono escursioni, cene e pernottamenti in rifugi o case sull’albero. Puoi vivere un’esperienza unica e ammirare il panorama mozzafiato della Sicilia. I prezzi sono intorno ai 250/300 euro a persona a seconda dei servizi e della struttura scelta.

Se cerchi l’ispirazione e una illuminazione allora aspetta l’anno in un faro

Se vuoi un Capodanno romantico e suggestivo, puoi scegliere di soggiornare in un faro a picco sul mare, come quello di Punta Palascia in Puglia. Si tratta di uno dei cinque fari tutelati dalla Commissione Europea e si trova nel punto di incontro tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Oppure puoi assistere alla prima alba dell’anno nel faro di Capo Spartivento a sud di Cagliari, luogo magico e incantevole. Per prenotare basta visitare il sito ufficiale del faro.

Ricorrenza romantica in uno chalet di montagna

Chi non ricorda il video del brano degli Wham, Last Christmas? Nel video George Michael e compagni festeggiavano in un romantico chalet di montagna immerso nella neve. Per un Capodanno diverso un rifugio o una baita di montagna potrebbero essere il luogo ideale per festeggiare. Magari in modo molto romantico alla luce e al calore delle fiamme nel camino. Ci sono molti rifugi in Italia che offrono pacchetti di Capodanno, sia raggiungibili in auto che solo a piedi. Soluzione intrigante non solo per l’ultimo dell’anno ma anche per trascorre un fine settimana.