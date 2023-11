Questo borgo umbro appena eletto tra i più belli d’Italia è un tesoro di pietra con le case a prezzi stracciati

Investire significa credere nel valore di un progetto nel tempo: si acquista un bene per farlo splendere e fruttare. Potremo poi scegliere se utilizzare questo bene per migliorare la qualità della nostra vita o per rivenderlo ad un prezzo maggiore.

È proprio questa la logica che spinge storicamente moltissimi italiani a considerare il mercato immobiliare per diversificare il patrimonio. E poiché le tendenze del turismo di quest’anno dimostrano una sempre maggiore attenzione verso la vacanza lenta e consapevole, diventa sensato investire su un piccolo borgo. Certo i tassi degli interessi sono alti: ma i prezzi degli immobili sono ancora bassi in molti paesi e borghi; con attenzione e cura queste case potrebbero trasformarsi in rendite passive interessanti. Pensiamo a Giano dell’Umbria: questo borgo umbro appena eletto tra i più belli d’Italia è un piccolo tesoro di pietra ed ha dei prezzi da affare.

Un piccolo paradiso a prezzi concorrenziali

Giano dell’Umbria è appena stata inserita nella prestigiosa lista che raccogli i borghi più significativi del nostro territorio. Gode di vantaggi pregevoli; incastonata tra Spoleto, Foligno e Montefalco, tra le colline che sorvegliano la valle umbra, è stata schiacciata tra i problemi demografici tipici dei piccoli paesi, ed il turismo diretto verso le vicine città maggiori: per questo, al momento, i prezzi sono davvero bassi: in media, secondo le indicazioni delle più diffuse agenzie immobiliari, 926 € al metro quadro per gli acquisti immobiliari, 5.48 € per gli affitti. Vediamo questo cosa significa nei fatti.

A valutare alcune proposte di vendita, tutto ciò si traduce in offerte fuori dal comune. Consideriamo qualche esempio tratto dalle agenzie sul territorio: un quadrilocale nel centro in stile rustico di 70 mq e con gli infissi nuovi, ottima idea per una seconda casa, costa solo 35.000 €. Una villetta bifamiliare ristrutturata interamente nel 2017, su 3 piani e con 120 metri quadri su una delle piazze principali del borgo, è in vendita per 96.000€.

Infine, una villetta bifamiliare che è una porzione di rustico nel centro storico del borgo, con 150 metri quadri calpestabili con nove locali, su tre livelli e due bagni è in vendita a soli 60.000 €; davvero sorprendente, e c’è anche un camino da sogno e un terrazzo panoramico sulle colline. Certo è bene considerare i prezzi di manutenzione, rinnovo e necessari per la conclusione dell’atto.

Così, immaginiamo concretamente cosa significa acquistare un immobile di questo valore, considerato che le banche emettono normalmente mutui per valori superiori ai 50.000€.

Con un investimento iniziale del 30% sui 60.000 € complessivi, ovvero 18.000 € rimarranno da pagare le rate del mutuo anticipate dall’istituto bancario. Se prevediamo di estinguere il mutuo in tempi relativamente rapidi, ovvero in 11 anni, e considerato di dover versare un interesse del 4 %, dovremo versare 395 € al mese. Non male se lo dividiamo a metà con il nostro partner. Stiamo pur sempre acquistando una villa bifamiliare da 200 metri quadri, ovvero un piccolo sogno.

