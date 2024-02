Con un rialzo di oltre il 40%, le azioni D’Amico Int. Shipping si collocano tra le 10 con la migliore performance dell’ultimo anno, in una classifica dominata dalle banche e da due titoli che per motivi diversi continuano a correre: Ferrari e Leonardo. Tuttavia, questa che è stata una delle migliori azioni dell’ultimo anno ha registrato la peggiore performance del Ftse Mib. Cosa fare? Il rialzo potrebbe continuare oppure stiamo per assistere a un’accelerazione ribassista?

I punti di forza e di debolezza

L’azienda presenta punti di forza significativi, tra cui un alto rapporto EBITDA/fatturato che genera margini elevati, rendendo l’attività altamente redditizia. Inoltre, è considerata una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili, visto che il rapporto P/E è inferiore a 4x. Gli analisti hanno regolarmente aumentato le stime sul fatturato e gli utili per azione nell’ultimo anno, con raccomandazioni prevalentemente positive sul titolo.

Tuttavia, ci sono anche punti deboli da considerare, come le prospettive di crescita relativamente deboli secondo le stime degli analisti, insieme a una mancanza di dinamica nelle prospettive di crescita degli utili. Le stime sul fatturato sono diminuite negli ultimi mesi, mentre l’opinione media degli analisti è peggiorata e le previsioni sono state riviste al ribasso. Inoltre, c’è una notevole diversità nelle stime degli analisti riguardo allo sviluppo dell’attività, indicando una bassa visibilità.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti degli ultimi tre mesi il rating medio è Compra adesso con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 17%.

Una delle migliori azioni dell’ultimo anno registra la peggiore performance settimanale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a 6,070 €, in rialzo dell’1,59% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma da alcune settimane le quotazioni stanno combattendo con la resistenza in area 6,202 €. Solo il deciso superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

Viceversa, le azioni D’Amico Int. Shipping potrebbero andare incontro a un ritracciamento.

