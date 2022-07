Letizia Ortiz la regina più glamour d’Europa è positiva al Covid, qual è il suo stato di salute 

La regina consorte del Sovrano Filippo VI in questi giorni è di scena in Catalogna per una serie di incontri per il premio Princesa de Girona. Si tratta di una cerimonia che premia ricercatori, scienziati ed artisti spagnoli. Ma l’imprevisto colpisce il red carpet della bella Letizia molto in vista nelle ultime ore con tutta la sua famiglia. È positiva al Covid. Lo scorso febbraio quando a contagiarsi è il marito, il Re Felipe VI, Letizia se la scampa. Questa volta il virus sorprende Letizia Ortiz la regina più glamour d’Europa e i suoi programmi e le attività pubbliche subiscono un’interruzione.

Come sta

La notizia è fresca d’agenzie che citano come fonte proprio la Casa Reale. Rispetto al suo stato di salute le notizie sono rassicuranti. Infatti apprendiamo che la regina consorte al momento ha solo lievi sintomi. Chiaramente adesso toccherà monitorare marito e figlie e verificare nei prossimi giorni se il Sovrano sarà positivo per la seconda volta in un anno. E ancora se le due figlie Leonor e Sofia se la cavano. Intanto proprio ieri la famiglia al completo consegna i premi in Catalogna.

La stampa spagnola fa notare come le due giovinette siano sempre più a loro agio negli appuntamenti formali. Di 16 e 15 anni, sono bionde, alte e molto carine. Qualche settimana fa le rivediamo accanto a mamma e papà in abito informale. Letizia con pantaloni bianchi, blusa nera e scarpe bassissime. Sempre elegante anche nella versione casual mentre Leonor e Sofia indossano abitini colorati e borsa tracolla. Il papà casual anche lui è il più alto di tutte.

L’ultima moda

Letizia Ortiz la regina più glamour d’Europa continua comunque ad essere un riferimento di tendenze. Nelle foto più recenti, che risalgono alla giornata di ieri, le tre donne calzano le espradillas. Si tratta della scarpa tipica spagnola (dove si chiama alpargatas). Di solito sono in tela o cotone, con o senza tacco pieno in corda di iuta. Pronte a far tendenza. Ma per adesso il sipario cala e per qualche giorno Letizia e family saranno in isolamento.

