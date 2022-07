Fare attività fisica con il caldo diventa molto faticoso. Anche chi ama correre o andare in palestra, in questo periodo sceglie di allenarsi la mattina molto presto oppure la sera. Un’ottima alternativa potrebbe essere il nuoto. Con il caldo di questo periodo rappresenta un buon compromesso per rinfrescarsi e, al tempo stesso, praticare sport.

Chi va in vacanza al mare, non avrà scuse per evitare l’allenamento durante i giorni di ferie. Ovviamente, se si vogliono ottenere risultati soddisfacenti, l’ideale sarebbe farsi preparare un programma di allenamento personalizzato da un personal trainer.

Si dice che il nuoto sia uno degli sport più completi. Esistono, però, vari stili. Ognuno ha caratteristiche proprie e va ad agire in maniera specifica sulle varie parti del corpo. In base agli obiettivi che vogliamo raggiungere, dovremmo quindi inserire nel nostro programma alcuni stili piuttosto che altri. Pancia e cosce sono i punti deboli della maggior parte delle donne. Ma sono inestetismi piuttosto democratici. Anche gli uomini hanno spesso la pancetta e le maniglie dell’amore. Vediamo allora come poter risolvere la situazione.

Nuotare fa bruciare calorie ma potremmo far dimagrire pancia, fianchi e la parte interna delle cosce scegliendo questi stili

Cominciamo dalla pancia. Per averla piatta, lo stile più utile sarebbe il crawl, meglio noto come stile libero. È importante eseguirlo a un ritmo piuttosto sostenuto e alternandolo comunque anche a dorso, rana e delfino.

Se il nostro obiettivo è tonificare gli addominali, potremmo anche fare esercizi specifici nell’acqua. Sfruttando gli effetti tonificanti e modellanti di questo elemento, sentiremo anche molta meno fatica rispetto a quando facciamo gli esercizi a terra.

Lo stile libero è utile anche per rimettere in forma le cosce. Per la parte interna, la rana è sicuramente lo stile più adatto. L’apertura di gambe e la sgambata con slancio permettono di lavorare molto sulla zona interna. La prima a cedere e, purtroppo, anche la più difficile da trattare con la semplice palestra.

Per i fianchi, altra zona piuttosto ostica da snellire, l’ideale sarebbe il delfino. Si tratta, però, di uno stile piuttosto complesso, probabilmente il più difficile in assoluto. Solo i più esperti lo sanno fare bene.

In alternativa, possiamo fare delle vasche con il corpo mantenuto di lato. Per aiutarci, afferriamo una tavoletta galleggiante da tenere oltre la testa e con il corrispettivo braccio disteso. Fare più vasche alternando prima il lato destro e poi quello sinistro.

Ovviamente, di base, il nuoto è un’attività aerobica. Quindi, nuotare fa bruciare calorie ma potremmo far dimagrire specifiche zone del corpo seguendo i consigli appena descritti.

Approfondimento

Nuotare aiuta a far dimagrire pancia, gambe, cosce e fianchi ed ecco quanti giorni andare in piscina e per quanto tempo farlo