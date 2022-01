I contribuenti che si apprestano a raggiungere il collocamento in quiescenza talvolta non possiedono un montante di contributi tale da determinare un assegno pensionistico.

Laddove sia presente una situazione di stringente necessità economica, è possibile richiedere all’istituto di Previdenza Sociale un’indennità mensile di tipo assistenziale. Tale trattamento si riceve se non si superano determinate soglie di reddito. In base ai ricalcoli annuali ecco a quanto ammonta l’assegno sociale INPS 2022 per chi non ha contributi sufficienti alla pensione.

Quali soluzioni per chi ha pochi o zero anni di contributi

La precarietà economica e lavorativa che molte persone vivono nel corso della propria esistenza può determinare situazioni di vera e propria necessità finanziaria. È possibile in taluni casi andare in pensione anche con soli 5 anni di contributi INPS, tuttavia a volte anche questo requisito non è presente. Quando sopraggiunge l’età pensionabile e non si possiede un montante contributivo per accedere ad una forma previdenziale, lo Stato assicura una specifica tutela economica. Si tratta dell’assegno sociale, precedentemente noto come pensione sociale INPS che spetta indipendentemente dal versamento minimo di contributi. Esso rientra tra i 5 tipi di pensione che le casalinghe possono ricevere ogni mese dall’INPS o altri fondi. L’assegno sociale è una prestazione di tipo assistenziale che segue quanto disciplina la Legge n. 335/1995. Esso prevede che il richiedente possieda dei requisiti anagrafici e di reddito specifici al fine di inoltrare la domanda.

Ecco a quanto ammonta l’assegno sociale INPS 2022 per chi non ha contributi sufficienti alla pensione

Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, l’INPS ha stabilito i nuovi importi dei vari assegni e indennità in favore dei contribuenti. Relativamente all’assegno sociale, si registra un lieve aumento rispetto allo scorso anno. Difatti l’assegno sociale INPS nel 2022 ammonta a 467,65 euro mensili per un totale di 13 mensilità.

Esso spetta a chi ha compiuto almeno 67 anni ed ha residenza effettiva e stabile in Italia da almeno 10 anni. L’attribuzione dell’assegno sociale risente di limiti di reddito oltre i quali spetta in quota ridotta fino ad annullarsi. Stando ai dati della circolare n. 197/2021 dell’INPS, i soggetti non coniugati possono ricevere l’assegno sociale se il reddito personale non supera i 6.079,45 euro annui. Se coniugati, il reddito annuo non deve superare i 12.158,90 euro. Presentando opportuna istanza, l’INPS potrebbe dunque accogliere la domanda di chi risulta in possesso dei necessari requisiti.

Approfondimento

