In questo articolo parliamo di cucina. Diciamo che non tutti amano cucinare. C’è infatti chi lo fa solo per necessità. Chi invece ama quel momento e passerebbe ore e ore ai fornelli a sperimentare nuove ricette provando e riprovando. In qualsiasi caso comunque bisogna fare sempre molta attenzione quando cuciniamo per evitare di ritrovarci spiacevoli sorprese.

Parliamo oggi di quale sia l’errore più comune da evitare quando usiamo i fornelli.

Utilizzare come si deve pentole e padelle

Spesso ci ritroviamo a doverci preparare da mangiare di fretta. Questo può succedere perché torniamo molto stanchi a casa la sera o quando ci prepariamo il pranzo da portarci a lavoro la mattina.

La fretta è il nostro più grande nemico in cucina. Proprio perché non possiamo perdere minuti preziosi tendiamo a cucinare così come viene. L’errore più grande e importante però è di solito quello di bruciare pentole e padelle. Questo perché la maggior parte delle volte avendo i minuti contati tendiamo a posizionare in modo sbagliato le padelle e le pentole sul fuoco.

Il pensiero che ci inganna di più è quello di pensare che il fornello di dimensioni più grandi sia quello che fa cucinare prima qualsiasi cosa.

Questo perché pensiamo che essendo più grande faccia uscire più calore e più calore significa far cucinare più velocemente qualsiasi alimento.

Non c’è niente di più sbagliato. Dobbiamo sempre considerare le dimensioni delle padelle e delle pentole che utilizziamo.

A proposito di padelle in questo articolo vediamo insieme anche l’errore più comune che facciamo quando cuciniamo il sugo.

Considerare le dimensioni dei fornelli

Se una padella o una pentola hanno dimensioni ridotte, posizionarle sui fornelli più grandi non sarà mai una buona idea. Questo perché il fuoco che deriva dai fornelli non agisce sul fondo della pentola ma sui lati facendola spesso bruciare. Qualche volta infatti rischiamo inavvertitamente di far bruciare i manici. Ci ritroviamo quindi a dover buttare pentole e padelle in continuazione.

Non sappiamo che molte volte un fornello di dimensioni ridotte può aiutarci a cucinare con più velocità. Questo accade perché tenderà a far arrivare il fuoco precisamente sul fondo della nostra pentola. Ci aiuterà quindi a far bollire l’acqua della pasta ad esempio in minor tempo.

Ecco, perciò, qual è l’errore più comune da evitare quando usiamo i fornelli.