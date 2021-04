Molti di noi sono abituati a mangiare la mela, evitando ovviamente il torsolo. Questo perché, sin da piccoli, ci è stato insegnato che non va ingerito. Questo è assolutamente vero. Ma chi dice che, solo perché non può essere mangiato, debba finire nella spazzatura? Infatti, l’errore madornale di gettare via il torsolo della mela deve finire oggi, perché adesso conosciamo questo riutilizzo sorprendente! Il riciclo è intelligenza e acutezza, e noi dobbiamo sfruttarlo al meglio per ottenere dei risultati con poca spesa. Vediamo allora cosa possiamo fare nel dettaglio!

Come riutilizzare il torsolo di mela per prenderci cura della nostra bellezza e della nostra casa

Non tutti pensano al modo più intelligente di riutilizzare i torsoli di mela. Si tratta di una parte del frutto che abbiamo sempre buttato via e a cui non si presta solitamente molta attenzione. Ma questo, in un’ottica di risparmio, è davvero sbagliato. Infatti, il torsolo può aiutarci a prenderci cura del nostro corpo e, addirittura, della nostra casa. Basterà frullarlo per sfruttarne tutte le proprietà al meglio! Vediamo cosa fare.

Ecco come sfruttare al 100% il torsolo

Dunque, quando abbiamo finito di mangiare la nostra mela, prendiamo il torsolo e frulliamolo. Poi, conserviamolo in una vaschetta di acqua fredda. Aggiungiamo, successivamente, del limone e dell’aceto nella ciotola. Questo composto sarà perfetto per curare le punture di insetto, secondo la credenza popolare (e non secondo consiglio medico). E, inoltre, questo rimedio ci darà la possibilità di lucidare perfettamente tutte le superfici della nostra casa quando facciamo le pulizie domestiche!

Dunque, l’errore madornale di gettare via il torsolo della mela deve finire oggi, perché adesso conosciamo questo riutilizzo sorprendente! Ora che tutti conoscono questo modo di riciclarlo, sicuramente non ci saranno più sprechi. E noi, con solo un frullatore e un po’ di buona volontà, riusciremo ad avere un aceto di mele fatto in casa. Con questo, il nostro corpo e il nostro appartamento saranno davvero finalmente perfetti!

