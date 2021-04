La mela è forse il frutto più consumato e maggiormente presente nelle nostre cucine. Si sa: una mela al giorno toglie il medico di torno. E noi siamo fedeli a questi detti. Quindi, teniamo sempre un cesto con questo genere di frutta nella nostra casa. E spesso mangiamo una mela per merenda o dopo pranzo, per riempire lo stomaco. Ma c’è un errore che davvero commettiamo tutti, che consiste nel buttare la scorza nella spazzatura. Questa è un’azione che non dovremo più ripetere.

Infatti, nessuno butterà mai più le bucce di mela ora che finalmente si conosce questo riutilizzo geniale!

Ecco a che cosa potrebbe servire la buccia della mela e il motivo per cui non dovremo mai sbarazzarcene

La buccia della mela ha tantissime proprietà e, soprattutto, ha un gusto davvero buonissimo. Basterà sapere come cucinare questa scorza per ottenere un dolce formidabile. Infatti, la buccia della mela, unita a del semplice zucchero con acqua, può diventare un dessert buonissimo per grandi e piccini. La preparazione è davvero semplice e consiste in poche e semplici mosse che risulteranno basiche anche per coloro che non sono dei fenomeni in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come dar vita a questo dolce insolito ma davvero delizioso

Preparare un piccolo dessert con la scorza di questo frutto è davvero facile. Infatti, dovremo semplicemente tagliare in piccole strisce la buccia di questo frutto. Ora, mettiamola in un pentolino e aggiungiamo in piccole dosi dell’acqua e dello zucchero. Accendiamo il fuoco e lasciamo che cuocia per qualche minuto. Quando le vedremo ben cotte, asciughiamole e aspettiamo che si freddino. Quando le avremo assaggiate, non riusciremo più a farne a meno!

Quindi da oggi nessuno butterà mai più le bucce di mela ora che finalmente si conosce questo riutilizzo geniale! Proviamo anche noi questo delizioso dolce!

Approfondimento

Perché gettar via la buccia e le foglie del sedano quando si possono usare così facilmente?