Si tratta di una misura difficile da rispettare ma importante per il contenimento del virus, ecco cosa rischia chi non rispetta il coprifuoco

Le misure per il contenimento del Covid 19 sono molteplici. Distanziamento, mascherina, gel igienizzante. Si tratta di dispositivi fondamentali e sacrosanti. La politica lavora giorno e notte per tenerci al sicuro e combattere il virus.

Un argomento controverso che crea diverse tensioni in Parlamento, tuttavia, è il coprifuoco. Oramai è un compagno di avventura costante. Ci accompagna da diversi mesi. Ha modificato la nostra vita in maniera sostanziale.

Si tratta di una misura estrema e difficile da rispettare ma importante per il contenimento del virus, ecco cosa rischia chi non rispetta il coprifuoco.

Come mai questa misura prende il nome di coprifuoco

Si parla di tale norma da molto tempo ormai. Non tutti, però, sanno da cosa deriva. Il coprifuoco è uno strano oggetto che si usava nell’antichità proprio per spegnere il fuoco.

Era una prerogativa delle famiglie abbienti ed era né più né meno di una ciotola di terracotta. Si applicava sulle fiamme per privarle dell’ossigeno e mettere fine alla combustione.

Spegnere il fuoco significava mettere fine alla serata. È proprio questo lo scopo di tale norma.

Si tratta di una misura estrema e difficile da rispettare ma importante per il contenimento del virus, ecco cosa rischia chi non rispetta il coprifuoco.

Multe salate

Chi non rispetta le limitazioni imposte dal Governo, può incorrere in multe davvero salate. La sanzione va dai 400 ai 1.000 euro. In caso di comportamenti reiterati, gli ufficiali possono aumentare l’importo della sanzione stessa del doppio. È davvero consigliabile, quindi, rispettare le regole. Non solo per l’esborso di denaro ingente. Ma anche e soprattutto per dare un ultimo colpo di coda al virus e trasformarlo solo in un cattivo ricordo.

Come coniugare coprifuoco e divertimento

Se vige il coprifuoco, non è detto che non ci si possa divertire. L’importante è anticipare le attività quotidiane e spostare i momenti conviviali di qualche ora. Invece di uscire di casa alle 21,30, si può pensare di uscire alle 20 o alle 19,30.

Così si potrà passare una serata in compagnia di amici nel rispetto delle norme anti contagio.