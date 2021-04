La Guardia di Finanza ha recentemente pubblicato il bando di concorso per 1.030 allievi marescialli da immettere nel 93esimo corso per Ispettori e Sovraintendenti. Si tratta di un’opportunità da non perdere per tutti quei giovani che sognano di indossare un giorno la divisa.

I 1.030 posti sono così ripartiti: 983 sono destinati al contingente ordinario, mentre i restanti 47 sono da destinare al contingente di mare. Questi 47 posti sono a loro volta suddivisi in quattro specializzazioni, due per tecnici e le altre due per nocchieri.

Vediamo chi e come è possibile presentare la domanda.

Ecco chi e come può fare domanda per il nuovo concorso da 1.030 posti in Guardia di Finanza

Il concorso è aperto sia ai civili che a chi appartiene già alle forze dell’ordine. Gli aspiranti devono avere tra i 17 ed i 26 anni, limite di età che si estende ai 35 per gli interni al Corpo.

Si richiede il possesso del diploma o il suo conseguimento nell’anno scolastico 2020/2021.

Ai classici requisiti generali sui diritti civili e politici ed i limiti di età, se ne aggiungono altri propri delle forze armate. Tra questi troviamo ad esempio il non aver partecipato al Servizio civile in qualità di obiettori di coscienza e il possesso di specifiche qualità. Si tratta delle cosiddette “qualità morali e di condotta” previste per l’accesso alla magistratura ordinaria, come previste dall’articolo 26 della legge n. 53 del 1989.

Prove d’esame e invio della domanda

Per presentare la candidatura, basta accedere al portale attraverso questo link e cliccare su “Compila la domanda”.

Le prove d’esame si suddividono in quiz e prove fisiche e attitudinali. Nel dettaglio:

prova preselettiva a risposta multipla su domande di cultura generale;

prove di efficienza fisica;

idoneità psico-fisica;

esame orale;

valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

È bene precisare che l’amministrazione si riserva la facoltà di modificare l’iter di selezione in ragione della pandemia da Covid 19.

Fiduciosi che tutto vada per il meglio, ecco chi e come può fare domanda per il nuovo concorso da 1.030 posti in Guardia di Finanza. In bocca al lupo a tutti gli aspiranti.