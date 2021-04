Con l’estate ormai arrivata, è tempo di cambiare tantissime cose nella nostra casa. Per esempio, molti di noi hanno già fatto il cambio dell’armadio, nonostante il tempo continui a tirarci degli scherzi. È inevitabile, durante questo mese, scegliere abiti più leggeri, mettere nell’armadio magliette a maniche corte e vestitini e riporre negli scatoloni i maglioni e i cappotti. E, come per gli abiti, anche le coperte e le lenzuola cambiano e vengono messe da parte quelle invernali. Ma, quando compiamo questa operazione, dobbiamo fare attenzione. Infatti, ecco l’errore che tutti commettono quando conservano le trapunte che le danneggia e le rende quasi inutilizzabili per la stagione successiva.

Trapunta, come prendersene cura per averla sempre perfetta e come nuova ogni anno

Tutti sappiamo che ormai è arrivato il momento di abbandonare la nostra amata trapunta. Per quanto questa ci abbia tenuto compagnia durante l’inverno, è arrivato il periodo sbagliato per tenerla sul nostro letto. Adesso ci aspettano le lenzuola fresche e le copertine leggere, data la stagione. Ma, quando mettiamo da parte la trapunta, dovremmo sapere esattamente tutte le accortezze da mettere in atto. Si tratta, infatti, di un oggetto importantissimo durante l’inverno e, proprio per questo, dobbiamo prendercene cura.

La trapunta dovrà essere lontana da qualsiasi forma di umidità se vogliamo mantenerla perfetta e farla durare a lungo

C’è un unico segreto per assicurarci di avere una trapunta calda e accogliente ogni inverno. E questo riguarda il modo in cui la conserviamo. Infatti, dovremo stare assolutamente attenti al luogo in cui la riporremo per i prossimi mesi. Molti non sanno che le trapunte devono essere sempre lontane dall’umidità. Se dovessero assorbire quest’ultima, infatti, si rovinerebbero in modo irrimediabile. E tanti, non essendo a conoscenza di questa conseguenza, la conservano in posti in realtà molto umidi. Ed ecco qual è l’errore che tutti commettono quando conservano le trapunte che le danneggia e le rende quasi inutilizzabili per la stagione successiva! Ora che lo sappiamo, cerchiamo di fare più attenzione.

