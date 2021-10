Il cellulare è diventato realmente una parte integrante della nostra vita. Infatti, pochissime persone riescono a rimanere senza smartphone per più di qualche ora. Solitamente, il nostro telefono ci segue ovunque e lo utilizziamo per le funzioni più disparate. Non solo lo sfruttiamo per inviare messaggi o per fare chiamate. Ormai ci lavoriamo, comunichiamo le nostre idee attraverso i social media e controlliamo orari di treni, autobus e servizi proprio attraverso il cellulare. Ma, dato il grande uso che ne facciamo, è piuttosto comune che a metà giornata la batteria sia quasi completamente scarica. Per evitare questa situazione, ci sono degli accorgimenti che possiamo mettere in atto e, soprattutto, ci sono degli sbagli che potremmo non commettere più.

L’errore che tanti commettono e che fa scaricare la batteria del cellulare molto prima del dovuto

Spesso facciamo degli errori, senza neanche rendercene conto, che consumano ancor di più la carica del nostro telefono. Questo ci costringe, come è ovvio, a dover mettere sotto carica il cellulare più volte nel corso della giornata, quando invece potremmo evitare questo fastidio evitando delle semplici azioni. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato uno sbaglio che alcuni commettono e che potrebbe far durare meno tempo la carica dello smartphone. Oppure, in un altro articolo, avevamo fatto la stessa cosa, indicando un’altra azione che potrebbe ridurre la durata della nostra batteria e potrebbe crearci problemi. Oggi continuiamo su questa linea, cercando di capire quale sia un altro errore che potrebbe rendere la carica del nostro cellulare meno duratura, costringendoci ad attaccarlo alla presa molto spesso.

Ecco lo sbaglio che moltissime persone fanno senza neanche rendersene conto e che mangia buona parte della carica del nostro telefono

Concentriamoci oggi in particolar modo sulla batteria degli Android. Questi telefoni, diffusissimi ormai, hanno una carica piuttosto duratura. Ma dopo qualche tempo è normale che i tempi si accorcino e tanti di noi sono costretti ad attaccare lo smartphone alla spina più spesso di quanto avrebbero pensato. Per fare in modo che ciò non accada, c’è uno sbaglio che possiamo evitare. Ossia, non dovremmo più lasciare “Ok Google” o “Assistente Google” attivo per tutto il giorno. Infatti, a causa di questa funzione sempre accesa, la batteria viene scaricata più in fretta. Pochi lo sapevano, ma è questo l’errore che tanti commettono e che fa scaricare la batteria del cellulare molto prima del dovuto. Disattivando su “Impostazioni” alla voce “Servizi dell’account” nella sezione di Google, potremo facilmente disattivare le funzioni vocali. Forse molti non ci avevano pensato, ma questo permetterà alla carica del nostro cellulare di durare di più.

