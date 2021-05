Il cellulare fa parte della nostra vita quotidiana. Anzi, ne occupa la maggior parte del tempo, considerando quante ore spendiamo consultando notizie, rispondendo a messaggi e chiamate e guardando video e film. E, dato questo importante utilizzo che ne facciamo, non è raro che la batteria ci abbandoni in pochissimo tempo. Per evitare questo problema e per non sovraccaricarla e, di conseguenza, rovinarla, dobbiamo smettere di fare uno sbaglio molto comune. Vediamo, quindi, l’errore che tutti fanno senza saperlo che fa scaricare lo smartphone più velocemente e che ci costringerà a cambiare prima la batteria.

Non tutte le notifiche sono necessarie e di alcune possiamo sicuramente fare a meno

Tutti noi, solitamente, abbiamo l’avviso di notifica attivato su quasi tutte le applicazioni. Che si tratti di WhatsApp, di Facebook, dell’app per la mail, di quella per la banca, abbiamo sempre decine di avvisi al giorno. Questo sicuramente è comodo per controllare ogni minimo cambiamento. Ma, al tempo stesso, il nostro cellulare ne risente. Lasciare, infatti, le notifiche attivate su ogni applicazione, non fa altro che far abbassare la batteria del telefono. E, sovraccaricandola in questo modo, ne consuma le energie e ne riduce il tempo di utilizzo. Dunque, ecco l’errore che tutti fanno senza saperlo che fa scaricare lo smartphone più velocemente e che ci costringerà a cambiare prima la batteria. Vediamo come possiamo rimediare.

Come disinstallare le notifiche sulle applicazioni non necessarie per avere un telefono sempre carico

Disattivare le notifiche su determinate applicazioni sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, ci basterà selezionare le “Impostazioni” e andare proprio sulla sezione “Notifiche”. Qui, troveremo tutte le app che ci inviano in continuazione avvisi. Scegliamo l’opzione “disattiva notifica” per quelle che non usiamo praticamente mai e che non sono necessarie. In questo modo, la nostra batteria durerà molto di più!

