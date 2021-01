Se non abbiamo la fortuna di avere in casa un caminetto o una stufa tradizionali, probabilmente dobbiamo ricorrere ai termosifoni per riscaldare gli ambienti.

Nonostante la loro grande efficacia, i termosifoni hanno bisogno di alcuni accorgimenti per funzionare alla perfezione, in modo da non sprecare energia e non farci spendere più del dovuto per il riscaldamento.

Purtroppo, in molte case si fanno degli errori, anche banali, che riducono l’efficacia dei termosifoni, e c’è un errore in particolare che è molto diffuso.

Si tratta dell’errore banale che molti fanno che riduce l’efficacia dei termosifoni e ci costa caro in bolletta.

Non posizionare mobili o oggetti davanti ai termosifoni

Per fare in modo che i termosifoni scaldino un ambiente in maniera rapida ed efficace, dobbiamo utilizzare alcuni accorgimenti, e non dobbiamo mai fare quest’errore: posizionare davanti al termosifone dei mobili, delle tende o degli oggetti.

Proprio così: coprire il termosifone è l’errore che molti fanno che riduce l’efficacia dei termosifoni e ci costa caro in bolletta. Coprire il termosifone, infatti, impedirà all’aria calda di circolare liberamente nella stanza, e l’ambiente si scalderà in maniera meno efficace. Saremo quindi costretti a tenere i termosifoni accesi più a lungo e a temperatura più alta. Questo errore potrebbe costarci caro sulla bolletta del riscaldamento.

Ma come fare invece per aumentare l’efficacia dei termosifoni?

Non chiudere i tendaggi

Innanzitutto, se abbiamo dei termosifoni posizionati sotto le finestre, non tiriamo le tende davanti ai termosifoni. Per evitare la dispersione di calore dalla finestra, è preferibile invece chiudere le persiane. Non posizioniamo mobili davanti al termosifone, come poltrone o divani, se non vogliamo che il calorifero lavori a vuoto. Non lasciamo i copri-termosifone sui caloriferi mentre sono accesi, e neanche dei vestiti dopo il bucato per farli asciugare più in fretta. Oltre a ridurre l’efficacia del termosifone, rischieremmo di rovinare i capi. Ecco l’errore che molti fanno che riduce l’efficacia dei termosifoni e ci costa caro in bolletta

Regole simili valgono anche per la stufetta elettrica. Ecco dove bisogna posizionare la stufetta elettrica per scaldare una stanza più in fretta e risparmiare energia.