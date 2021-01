Da qualche anno, la moda della cheesecake è esplosa nella nostra penisola. Tutte le pasticcerie si sono prodigate nel preparare questo dolce anglosassone e molti hanno addirittura una loro variante personale.

Anche la cucina vegana ha una sua versione, come questa cheesecake vegana al cocco e cioccolato.

La sua preparazione è più facile di quanto si possa pensare e il risultato è un dolce gustoso che non ha nulla da invidiare al dolce originale.

Sarà un’occasione per ricredersi sui dolci vegani e assaggiare qualcosa di davvero particolare.

Ingredienti

500 gr di yogurt di soia;

150 ml di succo d’agave;

350 gr di cocco in scaglie;

200 gr di biscotti vegani;

200 gr di cioccolata da fondere;

100 gr di panna di soia;

frutta di stagione per guarnire.

Cheesecake vegana al cocco e cioccolato

Prendiamo una ciotola e mettiamoci dentro i biscotti. Con l’aiuto di un pestello, sbricioliamo tutti i biscotti e uniamoci quindi il succo d’agave.

Prendiamo uno stampo da torta a cerniera e adagiamoci i biscotti con l’agave, stando bene attenti a formare un disco di biscotti sbriciolati, come per la vera cheesecake.

A parte, frulliamo il cocco a scaglie, tenendone quanto basta per la decorazione. Aggiungiamo quindi al bricco del frullatore lo yogurt di soia e il succo di agave rimasto dall’operazione precedente. Mescoliamo in una terrina in modo energico finché non si ottiene una crema liscia e vellutata.

Riprendiamo lo stampo a cerniera con la base biscottata e adagiamoci la nostra crema, stando bene attenti a livellare il tutto con una spatola da pasticcere. Mettiamo la cheesecake in frigo per qualche ora, finché non sarà solida.

A parte, sciogliamo la cioccolata a bagnomaria e, quando sarà sciolta, aggiungiamo la panna di soia. Portiamo la crema di cioccolato e panna a bollore e lasciamola addensare.

Quando le ore saranno passate, riprendiamo la nostra cheesecake, sformiamola dallo stampo e versiamoci sopra la crema al cioccolato. Guarniamo con il cocco in scaglie e la frutta fresca di stagione.