Leonardo è l’unico titolo azionario che guadagna oltre l’80% da inizio anno. Dove potrebbe essere diretto?

Con un rialzo come non si vedeva dal mese di agosto, Leonardo è l’unico titolo azionario che guadagna oltre l’80% da inizio anno. A scatenare la corsa all’acquisto è stata la pubblicazione dei dati del terzo trimestre che hanno mostrato numeri in miglioramento sotto ogni punto di vista.

In particolare, a colpire positivamente gli analisti sono stati i seguenti aspetti. Innanzitutto il management ha confermato l’outlook per il 2023 che prevede di chiudere l’esercizio con ricavi compresi tra i 15 e i 15,6 miliardi di euro per il 2023. Inoltre, il management si aspetta un miglioramento della redditività. Infine, anche l’indebitamento è atteso essere i diminuzione dal precedente 3,81 miliardi di euro a 2,6 miliardi di euro.

Prima di passare all’analisi grafica ricordiamo l’eccezionale portafoglio ordini della società che era di 40,19 miliardi di euro. Per quanto riguarda i nuovi ordini, invece, Leonardo prevede di ricevere richieste complessive per circa 17 miliardi di euro.

Leonardo è l’unico titolo azionario che guadagna oltre l’80% da inizio anno. Le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 10 novembre in rialzo del 4,68% rispetto alla seduta precedente a 14,87 €.

Le azioni Leonardo sono quelle con la migliore performance da inizio anno e guadagnano oltre l’80% superando Unicredit che adesso insegue con un guadagno di circa l’80%. Per rendersi conto della forza del titolo basti pensare che le quotazioni hanno toccato livelli che non si vedevano dal 2008. Ci potrebbero, quindi, essere tutti i presupposti per un continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera superiore a 15,065 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 14,317 €.

Prima di chiudere vogliamo evidenziare come da circa due anni le quotazioni di Leonardo hanno una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib.

