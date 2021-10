Ci sono libri che rimangono impressi nel cuore, che nonostante il tempo li ricordiamo sempre con piacere. Le sensazioni che possiamo provare leggendo un libro, di qualsiasi genere, possono essere diverse e ci aiutano spesso a sviluppare l’immaginazione. Perché attraverso semplici ma efficaci parole, riusciamo a vedere le scene che stiamo leggendo in quel preciso momento.

Così proiettiamo nella nostra testa un vero e proprio film, immaginando i volti, le ambientazioni, gli scenari e anche le emozioni di ogni singolo personaggio. Non importa che sia un libro antico o più recente, perché certe storie non si scordano così facilmente, soprattutto se colpiscono dritto al cuore, scatenando un turbinio di emozioni. Se pensiamo a dei classici, tra i più letti troviamo “Moby Dick”, “Don Chisciotte della Mancia”, “Dracula”, “Piccole Donne“, la lista potrebbe essere molto lunga.

Tra i più belli e significativi c’è l’emozionante e coinvolgente libro senza tempo che narra una storia straordinaria da pelle d’oca. Vediamo di quali libro si tratta.

Quelli più letti al Mondo

Nonostante le nuove tecnologie stiano sostituendo la carta stampata, molti ancora dedicano qualche ora al giorno alla lettura, sia di classici che di libri più contemporanei. Il libro in assoluto più letto e più venduto probabilmente è la Bibbia. Più recenti e di diversa natura sono: “Il Codice da Vinci”, “Lo Hobbit”, “L’alchimista”, “il piccolo principe”, “Il signore degli Anelli”, “Il diario di Anna Frank”.

Storie tanto diverse tra loro, che hanno saputo coinvolgere il lettore, tramite immagini ed emozioni di vario genere. Infatti, non è tanto importante il tipo di libro che leggiamo, che sia fantastico, drammatico, biografico, d’azione, l’essenziale è che rimanga scolpito nella nostra mente.

Se un libro è di nostro gradimento, non riusciremo a staccare gli occhi dalle pagine e non vedremo l’ora di continuare il giorno dopo la lettura. Come questo meraviglioso libro scritto 50 anni fa circa e che rimane molto attuale.

L’emozionante e coinvolgente libro senza tempo che narra una storia straordinaria da pelle d’oca

Si tratta del libro “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, scrittore e pittore tedesco. Narra una bellissima storia d’amicizia, ambientata nel 1932 nella Germania nazista. Due compagni di classe, Hans, figlio di ebrei, e Konrad, figlio di un conte filo nazista, cominciano a stringere un profondo legame d’amicizia, accomunati dalla passione per la lettura e le monete greche. Nonostante il loro carattere un poco taciturno, vivono insieme momenti spensierati, affrontando anche temi come l’arte e la poesia.

Spesso Hans invita a casa l’amico, mentre Konrad ha molta paura di farlo conoscere ai genitori. A causa di questa differenza di pensiero i due amici si allontaneranno sempre di più. Nel frattempo, in Germania l’atmosfera antisemita è sempre più accesa, tanto da spingere i genitori di Hans al suicidio, mentre il figlio è dai nonni a New York.

30 anni dopo, Hans riceve una lettera dal suo liceo e scopre che il vecchio amico Konrad è morto, perché giustiziato a causa di un complotto contro Hitler. Hans scopre così che il caro amico d’infanzia aveva cambiato ideali e ripercorre le tappe di questa commovente amicizia.