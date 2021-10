Il problema delle incrostazioni di calcare è decisamente diffuso. Spesso, infatti, troviamo molti componenti della casa particolarmente incrostati, a volte anche inutilizzabili. Questo perché abbiamo sottovalutato il problema o non abbiamo adoperato i prodotti adatti per rimuovere il fastidioso calcare.

Dobbiamo fare molta attenzione, però, perché potremmo danneggiare alcuni elettrodomestici o parti del bagno, se non prendiamo i provvedimenti adatti. Ad esempio, potremmo utilizzare un elemento naturale, che pochi conoscono, per agire su lavatrici, lavastoviglie e ferri da stiro, spendendo pochi euro. Infatti, non sempre la soluzione giusta è acquistare prodotti chimici e alcuni metodi della nonna potrebbero essere una valida alternativa economica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Se consideriamo di eliminare le incrostazioni da caffettiere e bollitori, sarebbe meglio non impiegare sostanze altamente chimiche. Se utilizziamo ingredienti meno aggressivi, le nostre bevande saranno sicuramente più buone e gustose.

Bastano questi semplici ingredienti per dire addio al calcare nelle caffettiere e bollitori e averle splendenti

Per quanto riguarda la moka e le caffettiere che abbiamo in casa e magari non utilizziamo spesso, è bene eliminare ogni traccia di calcare prima di offrire e bere un caffè. Per pulire a dovere, in maniere del tutto naturale, basterà creare una miscela veloce.

Versiamo nella caffettiera aceto bianco e acqua, in parti uguali, e un cucchiaino di sale grosso, come se volessimo fare un caffè. Poi mettiamo sul fornello e aspettiamo che fuoriesca nella parte superiore della moka. Quest’azione toglierà il calcare, rendendo la caffettiera splendente come non mai. In alternativa, possiamo versare acqua e bicarbonato e procedere come nel precedente metodo.

Se invece vogliamo eliminare le incrostazioni senza usare il fornello, creiamo una pasta leggermente abrasiva con acqua, aceto e sale, o bicarbonato, e strofiniamo fino ad ottenere il risultato desiderato. Ricordiamo poi di asciugare alla perfezione ogni parte con un panno asciutto. Per eliminare gli odori, potremo inserire qualche cucchiaino di zucchero o polvere di caffè.

Bollitore e macchina del caffè

Non è raro trovare quelle inguardabili macchie bianche di calcare nei bollitori e nei contenitori d’acqua delle macchinette del caffè. Ma anche in questo caso esistono diverse possibilità per eliminare ogni traccia.

Il primo ingrediente utile ed efficace è il limone. Basterebbe fare bollire l’acqua e il succo di un limone e lasciare agire la miscela per circa un’ora, poi con un panno eliminiamo i residui. In alternativa, potremmo usare l’alcol di aceto, lasciamolo agire, diluito con l’acqua per poi rimuovere l’odore con un panno e del limone. Potremmo impiegare anche, come nella caffettiera, le varie miscele a base di aceto e bicarbonato, lasciandole agire e poi risciacquando.

Bastano questi semplici ingredienti per dire addio al calcare nelle caffettiere e bollitori e averle splendenti, senza utilizzare prodotti aggressivi ed ottenere buonissimi caffè e tè.