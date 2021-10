Con il freddo che fa fuori in questo periodo, ogni tanto ci fa piacere starsene a casa a leggere qualcosa di bello. Magari, con una bevanda calda di fianco.

Gli amanti della lettura troveranno quindi grandi soddisfazioni questo autunno con un bel libro che faccia loro compagnia. Scegliere, però, non è sempre facile, perché ci sono tantissimi capolavori che prima o poi dovremmo leggere.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi vogliamo parlare di uno in particolare, scritto ben 150 anni fa ma che riesce ancora ad emozionare tantissimo. Infatti, troveremo lacrime ed emozioni in questo bellissimo libro che tutti dovrebbero leggere nella vita.

La storia imperdibile

Ci riferiamo a “Piccole donne” di Louisa May Alcott. Si tratta di un’opera originariamente scritta in due parti, sul finire degli anni ’60 dell’800. Dieci anni dopo, diventò un unico libro.

Appena uscito, “Piccole donne” ebbe un successo clamoroso negli Stati Uniti ed oggi è considerato uno dei grandi classici della letteratura mondiale.

La storia di “Piccole donne” racconta della vita di quattro giovani sorelle, Meg, Beth, Jo e Amy. Le protagoniste abitano nel New England, negli Stati Uniti, e il loro padre è partito per la guerra di secessione americana. Quindi, le tre adolescenti vivono con la loro madre. Questa famiglia senza padre si trova ad affrontare varie difficoltà economiche, ma le affronta tutte a testa alta.

Il libro si concentra soprattutto sulle difficoltà dell’adolescenza di queste giovani. Per esempio, Jo è un “maschiaccio” e non sogna di sposarsi come tutte le ragazze dell’epoca, ma vuole diventare una scrittrice affermata. Meg, che è la maggiore, si trova coinvolta con un uomo che, però, non riesce a garantirle una vita agiata. Beth ed Amy, invece, hanno qualche difficoltà caratteriale.

Lacrime ed emozioni in questo bellissimo libro che tutti dovrebbero leggere nella vita

Insomma, questo libro fa delle sue protagoniste il perno della narrazione. Esse si troveranno a vivere tante esperienze diverse e incontreranno tanti personaggi diversi che in qualche modo le cambieranno. Si tratta di una storia che mette insieme amore, tragedia, rapporti familiari e i problemi dell’adolescenza.

Il grandissimo successo di “Piccole donne” ha portato anche a tanti adattamenti diversi del romanzo. Agli appassionati di cinema consigliamo in particolare il film uscito nel 2019, scritto e diretto da Greta Gerwig. Esso riesce a raccontare benissimo questa storia senza tempo e lo fa con un cast eccezionale tra cui spiccano Saoirse Ronan e Timothée Chalamet.