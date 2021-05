Spesso ci si concentra sempre sulle solite piante aromatiche. Quindi che sia balcone o davanzale si hanno: la menta, il basilico, il rosmarino e la salvia. Senza alcun dubbio è vero che sono quelle più usate, però la natura in realtà offre tantissime altre tipologie di piante aromatiche, che passano spesso in sordina. Quindi, leggera e delicata è questa la pianta aromatica simile al basilico e all’origano da coltivare in vaso. Il suo sapore è veramente una prelibatezza sul palato e non è affatto un sapore forte, anzi.

Il basilico greco

Questa è una pianta che viene dall’Oriente, più precisamente dall’India. È simile al basilico, ma ha alcune differenze sostanziali. La prima è legata alla struttura, perché questa cresce come cespuglio rotondo e le foglie sono un po’ più allungate. Inoltre durante il periodo primaverile fa dei piccoli fiorelli bianchi. Il suo gusto è simile a quello del basilico, ma più leggero, meno intenso. È anche simile a quello dell’origano, perché ricorda la sua dolcezza.

Coltivarla non è troppo difficile, ma è comunque una pianta che ha bisogno delle sue attenzioni. Infatti, il terreno in cui viene piantata deve essere un terriccio misto, quindi sabbia e torba. Questo perché il basilico greco ama il terreno ben drenato. Inoltre molto importante è che il terriccio sia con un pH neutro.

La luce solare

Anche qui, la verità è nel mezzo. Infatti ama le posizioni in penombra. Al basilico greco piace il sole, ma a piccole dosi e non nelle ore più calde. Non ama il caldo eccessivo, ma, ovviamente, non ama nemmeno il freddo polare. Infatti non si deve posizionare in zone dove la temperatura scende sotto i 10 gradi. Necessita molta acqua, quindi non bisogna avere paura di darle da bere, però bisogna evitare i ristagni idrici.

