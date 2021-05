Adornare il giardino o il terrazzo con delle belle piante è sempre molto gradevole. La scelta della pianta è sempre complessa perché magari si può andare incontro a varie problematiche legate al terreno e l’esposizione solare. A questo bisogna aggiungere anche un fattore estetico, se la pianta ci piace e se sta bene con le altre piante del giardino.

Quindi, spesso, quando ci si reca al vivaio di fiducia, inondiamo di domande sulle piante che si vorrebbero piantare. Se si amano i colori che ricordano il mare allora bisogna assolutamente conoscere questa bellissima pianta dai fiori blu perfetta per il giardino o terrazzo che resiste anche al freddo polare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La nigella

Questa pianta è molto particolare e ce ne si innamora veramente subito. Solitamente i fiori di questa pianta sono di colore blu o azzurro, ma possono essere anche rosa o viola. Dipende dalla tipologia di pianta. La nigella si trova benissimo in aiuole o terrazzi. Di questa pianta esistono 14 diverse specie, quindi la scelta è veramente ampia.

Come prendersi cura della nigella

Questa pianta da fiori veramente particolari può sembrare delicata, ma in realtà è una pianta molto resistente. Deve essere piantata in un posto bel soleggiato, quindi sono da evitare le zone ombrose. La cosa spettacolare di questa pianta è che sa gestire molto bene il freddo. Infatti resiste a temperatura veramente polari. Altre piante invece con il freddo tendono a morire, ma lei invece no.

Non richiede nemmeno uno specifico terreno. Spesso, le piante hanno bisogno di terricci specifici, come ad esempio le piante acidofile. Quello che è importante per questa pianta è che il terreno sia ben drenato. Quando la si annaffia è fondamentale evitare i ristagni d’acqua. Questi infatti potrebbero far marcire le radici della nostra bellissima pianta. Ed ecco la bellissima pianta dai fiori blu perfetta per il giardino o terrazzo che resiste anche al freddo polare.

Approfondimento

La profumatissima rosa che pochi conoscono da piantare su balconi e aiuole al posto del solito e banale fiore.