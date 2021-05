Sulle colline intorno a Vicenza non mancano le occasioni mondane tra feste e rievocazioni storiche. E come dimenticare la grande partita con gli scacchi viventi? Ma non è per questo che la città e la sua corona di colline sono visitare da migliaia di persone in questa stagione.

Il territorio vanta un altro tipo di preziosità. Ecco gli splendidi gioielli di Marostica che tutti possiamo portare nelle nostre case. Sono le ciliegie, certificate dal 2002 con l’indicazione geografica protetta. Si trovano nella grande distribuzione, ma molti produttori ormai vendono anche online.

Le ciliegie, un tesoro valorizzato fin dal 1454

Le ciliegie di Marostica sono note dal 1454 e consumate soprattutto in maggio, mese in cui si ricorda ogni anno la storica sentenza del governatore Taddeo Parisio, che diede in sposa la figlia al cavaliere vincitore di una partita dove tutti i pezzi erano figuranti in carne ed ossa. Volendo replicare questa idea a casa propria ecco qui un approfondimento.

Questo luminoso esempio di marketing territoriale fu potenziato con la coltivazione di molti alberi di ciliegie, piantati da Parisio in occasione delle nozze della figlia. Dunque, la zona di Marostica in marzo e aprile è tutta un tripudio di fiori bianchi che tra maggio e giugno si trasformano in frutti polposi e gustosi.

I Comuni da visitare nel week end a caccia delle varietà più pregiate sono Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano e Schiavon. Sono punteggiate di ristorantini con dehor, dove si può mangiare in modo delizioso. Anche portandosi dietro una scacchiera per giocare.

Alla ciliegia marosticana fin dal 1933 si dedica l’ultima domenica di maggio. A Crosara, balcone naturale nella pianura del Brenta, si coltivano le “tardive” grosse e dure come noci. A San Luca ci sono le corniole, polpose e allungate.

Il centro più importante per la vendita delle ciliegie è Mason Vicentino, dove per tradizione, ai primi di giugno, si festeggia la sagra del durone rosso. Breganze, invece, è la città che ospita la sede del consorzio “Ciliegia di Marostica IGP”.