Legge di Conversione 2020: a queste condizioni hai diritto al rimborso. La recente crisi economica, conseguenza dell’emergenza COVID19, ha favorito una serie di manovre a sostegno dell’economia Qui puoi trovare alcune recentissime iniziative.

Il Decreto Legge del 23 Aprile 2020 chiamato Decreto Liquidità stabilisce l’obbligo per il Fondo Centrale di Garanzia di emettere garanzie gratuite e automatiche a favore di tutte le attività di impresa, arti o professioni. L’importo di queste garanzie è stato stabilito in 25.000 Euro.

Cos’è il fondo Centrale di Garanzia e qual è il ruolo delle banche?

Il Fondo Centrale di Garanzia FdG è un fondo istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e gestito da Medio Credito Centrale Spa, noto come MCC. Il FdG ha lo scopo di favorire l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Ciò avviene attraverso il rilascio di una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dalle banche. Ciò vuol dire che questo fondo statale si obbliga a rimborsare le banche se un’azienda non riuscisse a rimborsare un finanziamento.

A seguito del Decreto Liquidità, le banche italiane hanno avuto la possibilità di erogare 25.000€ ad ogni piccola impresa che li richiedesse con una garanzia statale del 100%. Questo significa che per le banche queste operazioni non presentano alcun rischio poiché lo stato garantisce integralmente ogni eventuale inadempienza delle aziende. Le banche italiane però hanno sì erogato buona parte dei finanziamenti richiesti ma applicando tassi di mercato e dimenticando che il rischio di queste operazioni fosse prossimo allo zero. E’ fondamentale controllare con attenzione le condizioni contrattuali perché se la tua banca ha applicato queste condizioni hai diritto ad un rimborso.

In questi giorni, con la Legge di Conversione del Decreto Liquidità, sono state introdotte regole più precise a tutela delle imprese. In particolare, se le banche hanno applicato un tasso superiore al 1,51% rischiano ora di perdere la copertura del Fondo di Garanzia. Mentre per i tassi più elevati, lo Stato impone una revisione dei costi al di sotto della soglia indicata. Secondo Banca d’Italia questa correzione dovrebbe interessare fino al 20% dei finanziamenti erogati.

Cosa fare per ottenere un rimborso

Come detto, se la tua banca ha applicato queste condizioni hai diritto ad un rimborso. Quindi ti consigliamo di controllare il tuo contratto ed eventualmente presentare un formale reclamo scritto alla tua banca citando il D.L 23/2020. Se la banca non dovesse risponderti entro 30 giorni, avrai diritto di far valere le tue ragioni innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario ai sensi del art.128-bis del TUB.

L’emergenza Covid19 ha messo in grande difficoltà le piccole imprese. Importante quindi conoscere i propri diritti per poter beneficiare degli aiuti messi in campo dal Governo.