Il Governo abbassa l’IVA. Ecco cosa cambierà per te

Alla fine della giornata conclusiva degli ”Stati Generali dell’Economia” tenutisi a Villa Pamphilj a Roma, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha effettuato importanti dichiarazioni alla stampa.

L’avvocato Giuseppe Conte ha dichiarato che il governo ha allo studio un abbassamento dell’aliquota IVA.

Si tratta di un’importante dichiarazione, soprattutto perché alcuni analisti ipotizzavano addirittura un aumento di questa imposta a carico dei contribuenti italiani.

Il Governo abbassa l’IVA. Ma cos’è l’IVA?

L’Imposta sul Valore Aggiunto è un’imposta che viene applicata sui beni e servizi che acquistiamo ogni giorno e colpisce i privati cittadini. Mentre le imprese possono scontarla dalle tasse, il consumatore si fa carico di questa imposta nel momento in cui effettua un acquisto. Si tratta quindi di un’imposizione fiscale che impatta direttamente sui consumi poiché maggiore è la tassazione, minore è la propensione di ognuno di noi ad effettuare spese non necessarie.

Quanto paghiamo di IVA?

L’IVA è un’imposta applicata in percentuale a tutte le nostre spese. Questa percentuale cambia in funzione del tipo di acquisto che effettuiamo: è pari al 4% del nostro scontrino quando acquistiamo generi di prima necessità come pane o latte, sale al 10% per le altre spese alimentari, per i farmaci o i servizi turistici ed è addirittura pari al 22% degli altri acquisti.

Secondo un recente calcolo, una famiglia italiana paga annualmente più di 8.500 euro a titolo di IVA.

L’Italia è uno dei paesi dove questa imposta è più elevata, basti pensare che nella vicina Svizzera l’aliquota è pari al 7,7% mentre in Germania non va oltre il 19%. Per i cittadini italiani è quindi una delle principali voci che determinano il costo di beni e servizi. Per questo motivo questa possibilità è realmente importante per tutti noi. Abbiamo già parlato qui dei trucchi per risparmiare sulle bollette, ma uno sconto fiscale sarebbe certamente un grande aiuto.

Il Governo abbassa l’IVA. Ecco cosa cambierà per te

Non è ancora chiaro se questa manovra del governo verrà realmente varata, né a quanto effettivamente ammonterà la nuova percentuale. Ma anche un piccolo cambiamento può incidere in maniera significativa sulle finanze della tua famiglia. Ad esempio, con una riduzione di un solo punto percentuale, una famiglia andrà a risparmiare annualmente oltre 50 Euro sulla spesa alimentare, circa 100 Euro sulle bollette e un’auto di media cilindrata costerebbe orientativamente 250 Euro in meno.