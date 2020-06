Uno dei migliori titoli bancari con il quale guadagnare il 160%. Quale segnale attendere per investire?

Uno dei migliori titoli bancari per quel che riguarda il potenziale rialzista è UBI Banca. Come vedremo nella sezione relativa all’analisi grafica e previsionale, infatti,ci sono tutte le condizioni per un potenziale rialzo del 160%. Tuttavia, l’andamento del titolo potrebbe essere fortemente condizionato dagli sviluppi relativi alla OPS lanciata da Intesa Sanpaolo sul titolo.

Il prossimo step in questa storia che va avanti ormai da febbraio e che ha visto anche l’inserimento di altre banche in funzione di disturbo (clicca qui per leggere) sarà il pronunciamento dell’Antitrust che dovrebbe dare il via libera o annullare la OPS presentata da Intesa Sanpaolo.

Il redde rationem, quindi, si avvicina.

Il 18 giugno, infatti, c’è stata l’audizione finale dell’Antitrust riguardante le implicazioni sulla concorrenza derivanti dal successo della OPS di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Per agevolare un parere positivo dell’authority la banca guidata da Messina aveva aumentato il numero degli sportelli di Ubi che cederà a BPER Banca in caso di successo della OPS (clicca qui per leggere le possibili implicazioni sulla BPER).

Uno dei migliori titoli bancari italiani: le implicazioni dell’analisi grafica e previsionale

UBI Banca (MIL:UBI) ha chiuso la seduta del 19 giugno a quota 2,888€ in rialzo dell’1,91% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni stanno oscillando intorno al primo ostacolo in area 2,8129€ lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 3,9515€. L’aspetto interessante è che la tendenza rialzista è supportata da un segnale del BottomHunter. Per cui ci sono tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare verso gli obiettivi più ambiziosi indicati in figura. Qualora si dovesse raggiungere il III° obiettivo di prezzo in area 7,6183€ il guadagno sarebbe di circa il 160%.

Lo scenario rialzista verrebbe fortemente rafforzato da almeno due chiusure settimanali superiori a 2,8129€.

Una chiusura settimanale inferiore a 2,561€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

