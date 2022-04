Qualche volta la fortuna arriva da sola e altre volte bisogna conquistarla. Soprattutto se si cerca di eliminare gli ostacoli che le impediscono di raggiungerci. Secondo il cielo astrologico le influenze che arrivano dall’alto non sono solo di tipo positivo, ma qualcuna crea ostacolo.

Come quando arriva la pioggia, si cerca un riparo per non bagnarsi o si apre l’ombrello, così è anche con gli astri. L’ombrello che ci vuole, quando su qualche segno arriva un periodo difficile, è un buon amuleto astrologico. Con un amuleto siamo protetti dagli influssi che ci potrebbero creare fastidio e ai quali siamo poco abituati.

Un amuleto per ogni segno

Ogni segno ne ha uno in particolare, che si può portare tranquillamente sotto forma di ciondolo.

L’amuleto dell’Ariete ad esempio è il fagiolo, quello del Toro è l’unicorno e i Gemelli avranno la coccinella. Il Cancro sarà protetto dal gobbo e il Leone dal drago. La Vergine indosserà un piccolo paio di corna dal colore rosso e la Bilancia un ciondolo a forma di spada. Lo Scorpione il piccolo corno a forma di peperoncino e il Sagittario il quadrifoglio. Il Capricorno un pendente a forma di sole, mentre l’Acquario una rana. I Pesci saranno protetti dall’antico simbolo della civetta.

Dal 20 aprile per proteggersi dall’influenza malevola di Luna e Nettuno, ecco un profumato amuleto astrologico per questi segni zodiacali

Gli ultimi 10 giorni di aprile saranno caratterizzati da una tendenza a essere invidiosi e criticoni degli altri. Tutto ciò a causa della Luna in quadratura a Giove e Nettuno. Sicuramente una tendenza che sarà particolarmente presente in Gemelli e Vergine. Ambedue sono sotto l’influenza del loquace Mercurio.

La Luna calante stuzzicherà la voglia di criticare piuttosto che di considerare i lati positivi. Si rischia così di perdersi in considerazioni inutili e malevole. Una tendenza da annullare, per evitare sfortune concatenate ad essa.

Una protezione antica ed efficace

Per proteggersi ricorriamo al giacinto, il fiore che allontana le storie cattive e gli incubi notturni. Ci aiuterà a riequilibrare una lingua troppo loquace. Qualche foglia posta accanto sul comodino oppure sotto al cuscino ci regalerà sonni tranquilli.

Non a caso per gli antichi questo fiore rappresentava la capacità di rinascere e l’energia della gioventù. Alcuni portano i suoi fiori essiccati all’interno di un ciondolino d’oro, da tenere a contatto con la pelle.

Secondo un’antica tradizione, si utilizza il giacinto proprio per attirare fortuna e benessere. Basta tenere qualche foglia sotto il cuscino ogni volta che comincia la Luna nuova e fino ad arrivare alla Luna piena. In quel momento i desideri espressi saranno ascoltati dagli astri. Dunque, dal 20 aprile per proteggersi dalla sfortuna, si potrebbe ricorrere a questo amuleto.

