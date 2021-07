Il mese di luglio è quel periodo in cui i giardini di ogni abitazione conquistano tutti per profumi e colori. Alberi e piante regalano fiori meravigliosi e incantevoli profumazioni. Basta pensare a gerani, begonie, camelie o alle ortensie. Proprio queste ultime piacciono per le accese colorazioni e l’imponenza del loro fogliame. Come ogni cosa, tuttavia, anche le ortensie terminano il loro ciclo vegetativo e occorrerà attendere la stagione successiva per ammirare nuovamente tutta la loro bellezza. Ma qual è l’eccezionale segreto per avere ortensie belle tutto l’anno e godere di spettacolari fioriture?

Come essiccare perfettamente le ortensie e usarle per decorare casa o come centrotavola

Il miglior modo di conservare tutta la bellezza di questo fiore consiste nel seccare il fiore per usarlo tutto l’anno. Luglio è proprio il mese perfetto per sperimentare questo procedimento, perché le ortensie raggiungono il massimo della fioritura. Un fiore di ortensia, seccato in maniera corretta, dura tutto l’anno e consente di arredare piccoli angoli della casa o abbellire la tavola.

La Redazione mostrerà anche uno speciale procedimento che renderà i fiori di ortensia così belli da sembrare quasi artificiali. Prima, però, occorre capire come procedere all’essiccazione della pianta. Bisognerà dapprima recidere i fiori e il nostro consiglio è quello di scegliere i fiori con la corolla più grande e dai colori più vivaci. Bisognerà, cioè, puntare sui rami in piena fioritura e con i petali più belli. Le composizioni avranno così un effetto decorativo davvero sorprendente.

Ecco spiegato l’eccezionale segreto per avere ortensie belle tutto l’anno e godere di spettacolari fioriture

Suggeriamo di effettuare un taglio obliquo, lasciando circa 30 centimetri di stelo dopo il fiore. Occorrerà poi collocare i rami fioriti e recisi in un contenitore in vetro riempito d’acqua e sufficientemente alto. Questo consentirà agli steli di restare perfettamente dritti anche da secchi. Collocare quindi il vaso in un luogo buio e a temperatura ambiente, avendo cura di distanziare bene i fiori uno dall’altro.

L’acqua, con il passare del tempo, evaporerà e seccherà naturalmente il fiore. L’intero processo richiede circa 2 settimane, ma eviterà alle foglie di arricciarsi o ai petali di sbiadire. A questo punto basterà appendere i fiori secchi a testa in giù e lasciarli così in un luogo buio e sufficientemente fresco.

Come utilizzare i fiori secchi per abbellire la casa

Ecco quindi ottenuti dei rami fioriti e secchi che renderanno ogni ambiente più elegante. È possibile verniciare i rami fioriti con il colore acrilico spray e in ultimo con la lacca. Questo è invece il procedimento per moltiplicare le ortensie totalmente a costo zero e riempire l’abitazione di bellissimi fiori.