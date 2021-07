Sono sempre di più le offerte pubblicitarie su internet di farmacie e parafarmacie che vendono prodotti scontati alle volte anche troppo. Sono tutte aziende serie o come al solito ci sono anche quelle di cui non fidarsi proprio? Come spesso accade sul web c’è di tutto e date le segnalazioni e le notizie quotidiane dobbiamo saper districarci bene anche qui. Ecco allora 4 regole d’oro per riconoscere i farmaci contraffatti su internet senza farsi ingannare. Ringraziamo per la consulenza il nostro farmacista di fiducia.

4 regole d’oro per riconoscere i farmaci contraffatti su internet senza farsi ingannare

È l’Aifa stessa a consigliarci come comportarci e come diffidare di alcuni medicinali dopo i recenti falsi scoperti su internet. Gli ultimi 2 rappresentano i prodotti truffa tipici: creme rassodanti anticellulite e pillole che promettono maratone interminabili tra le lenzuola. Purtroppo per un’azienda disonesta che viene scoperta ne compaiono altre due e la ruota continua a girare. Ricordiamo che addirittura sono comparsi in rete presunti vaccini in grado di proteggerci a vita dalla pandemia. Dobbiamo essere sempre prudenti soprattutto quando le promesse sono clamorose e il prezzo basso. Vediamo quindi i suggerimenti degli specialisti.

La prescrizione prima di tutto

Determinati farmaci che possono anche portare a un infarto come le mitiche pastigliette erettive hanno bisogno della prescrizione medica. Se ce le vendono senza sono un pericolo per la salute e per il portafoglio.

Non accettiamo spedizioni dall’estero perché le regole parlano chiaro: il farmaco si sposta con le autorizzazioni solo sul suolo nazionale.

Confrontiamo le confezioni acquistate on line e sospette con quelle originali della farmacia perché il farmaco contraffatto presenta delle piccole ma visibili differenze anche nella confezione.

Se la posologia interna cioè composizione e avvertimenti sull’utilizzo del farmaco sono solo in lingua straniera quel prodotto potrebbe non essere autorizzato dal Governo, e quindi dall’Aifa.

Fidarsi del proprio farmacista

Se abbiamo una farmacia di fiducia e la frequentiamo da anni troveremo comunque il modo di risparmiare senza rischiare. Potremmo acquistare su internet anche dei semplici integratori ma pur sempre con consulto medico. Sarebbe opportuno acquistare sempre e direttamente in farmacia senza nulla togliere alle aziende serie che operano nel settore sul web. Il farmacista così come il medico è quel professionista di riferimento sempre disponibile e pronto alle nostre esigenze.

