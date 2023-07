Sono questi gli errori più frequenti da non fare quando si lavano i denti

Fin da bambini una delle frasi più ripetute dai nostri genitori era “lavati i denti!”. Diventati grandi, in molti hanno capito che si tratta davvero di un’operazione fondamentale per mantenere la bocca in buono stato. Eppure ci sono degli errori da non commettere per evitare ulteriori problemi.

Lavare i denti è una delle operazioni più importanti durante la giornata. Fin da bambini, infatti, ci viene consigliato di procedere con il lavaggio almeno dopo i pasti principali. Non lavare i denti, difatti, a lungo andare causa problemi come, ad esempio, le carie, che ci costringeranno a lunghe sedute odontoiatriche. Quindi, armati di spazzolino, dentifricio e filo interdentale, si potrà procedere per ottenere una perfetta igiene orale. Tuttavia, ci sono alcuni errori che tanti commettono e che potrebbero creare problemi più che risolverli. Ecco quali sono gli errori più diffusi quando ci si lava i denti.

Sono questi gli errori più frequenti da non fare

Innanzitutto, per prima cosa, assicurarsi di utilizzare uno spazzolino di buona qualità. Meglio con le setole non eccessivamente dure che, infatti, potrebbero irritare le gengive.

Inoltre, meglio optare per uno spazzolino non eccessivamente grande, così si riuscirà a raggiungere la maggior parte della bocca.

Come spazzolare i denti

Tra gli errori commessi più di frequente ci sono quelli legati alla spazzolatura. I denti andrebbero spazzolati sempre in senso verticale o circolare, mentre in tanti lo fanno in orizzontale. Inoltre, mai imprimere troppa foga nella spazzolatura.

Il lavaggio dei denti è un’operazione per la quale vanno investiti alcuni minuti, controproducente spazzolare velocemente per recuperare tempo. Un comportamento del genere, infatti, a lungo andare potrebbe danneggiare gengive e smalto. Non dimenticare di spazzolare anche la lingua.

Il filo interdentale e il collutorio

Si è citato il filo interdentale perché è un elemento fondamentale e imprescindibile del lavaggio. Tanti si dimenticano di passare il filo interdentale, niente di più sbagliato, dal momento che è utile per eliminare residui di cibo e placca. Chi non utilizza il filo interdentale, infatti, sviluppa molto più frequentemente carie e problemi gengivali.

Quindi, sono questi gli errori più frequenti da non fare per denti sani e robusti. Molto importante, oltre a questo, anche l’utilizzo del collutorio alla fine dell’operazione. Mai lavare la bocca con l’acqua dopo aver utilizzato il collutorio per evitare di eliminare il fluoro.