Con la legge 104 oltre a quello del bollo c’è uno sconto ulteriore per la benzina della nostra auto

Il nostro ordinamento con il fine di ricercare l’uguaglianza sostanziale riduce il peso dei costi collegati alla proprietà dell’automobile per destinatari della legge 104.

Infatti, in molti casi sostenere il costo dell’auto non rappresenta una scelta, ma una necessità. Per questo motivo sono varie le agevolazioni previste. Queste riguardano sia la riduzione dell’IVA sull’acquisto (che dal 22% scende al 4%), sia la detraibilità della stessa (al 19% sul costo integrale dell’auto). Inoltre, gli acquirenti rientrano nelle categorie destinatarie dell’esenzione dal pagamento della cosiddetta tassa per l’automobile (il celebre Bollo). Ma non finisce qui, visto che non tutti conoscono l’ulteriore agevolazione prevista sull’acquisto del carburante.

Con la legge 104 oltre a quello del bollo c’è uno sconto ulteriore per la nostra auto, ed è quello rappresentato dall’iniziativa Self per tutti attiva in tutta Italia.

Cosa far per accedere

Ecco la logica del bonus. Si sa che il prezzo applicato al servizio di rifornimento self-service è inferiore rispetto al prezzo applicato al servito. Si tratta di circa un 10% in meno in considerazione dei minori costi gestionali per il rivenditore: concretamente, non interviene il personale. L’utente liberamente lo sceglie accettando le scomodità riguardanti i vari passaggi. Dall’altro lato però non tutti possono agevolmente effettuare il rifornimento, come avviene per i destinatari della legge 104. Ed allora, perché obbligarli a spendere una somma più alta, quando in realtà concretamente non hanno scelta? Si tratta di una questione riguardante le pari opportunità e l’effettiva inclusione sociale.

Per questi motivi è nata l’iniziativa chiamata Self per tutti, conclusa ormai da qualche anno dai gestori aderenti all’UNEM (ex unione petrolifera), che include alcuni tra i maggiori e più diffusi rivenditori: ENI, Q8 e Tamoil. In cosa consiste lo sconto? Uno sconto fisso del 10% sui rifornimenti, proprio finalizzato a fare in modo che il prezzo applicato dal servito sia in realtà quello del self. Per poter applicare lo sconto è necessario rivolgersi ad una delle stazioni aderenti all’iniziativa: si tratta di circa 430 punti vendita consultabili presso il sito UNEM e suddivisi per Regioni e Province. Basta presentarsi direttamente al rivenditore in orario di apertura. Quando il personale si avvicinerà per farci rifornimento, dovremo comunicare la nostra richiesta ed il nominativo. Il personale si occuperà del rifornimento anche in corrispondenza della colonnina dedicata al self-service.

Nel corso di anni di rifornimenti (l’iniziativa è stata avviata nel corso del 2020), questo piccolo cambiamento può comunque costituire un sostanziale miglioramento per le tasche dei destinatari. Spesso le nostre città sono articolate in un sistema che non aiuta la capacità di movimento di tutti.

Quello dell’auto è un costo decisamente elevato. Proprio per questa ragione sono in molti ad evitarne l’acquisto, considerata la possibilità di accedere a forme talvolta molto più convenienti quali il noleggio a medio o a lungo termine.