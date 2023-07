Nel giorno in cui i mercati azionari americani sono rimasti chiusi per la festività del 4 luglio, il Ftse Mib ha avuto un andamento altalenante che ha visto una chiusura in frazionale ribasso. A spingere al ribasso hanno molto contribuito le banche. Eppure ci sono state delle eccezioni. Le uniche due azioni del settore bancario che hanno chiuso in rialzo la seduta di contrattazioni sono state Banca IFIS e Mediobanca. Che significato dare a questa prova di forza delle uniche due azioni del settore bancario che hanno chiuso in rialzo la seduta di contrattazioni?

Ottimo break rialzista per Banca IFIS che potrebbe accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 4 luglio in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente portandosi a 14,82 €.

Ottimo segnale rialzista per il titolo che rompe al rialzo la resistenza in area 14,76 €. La vera prova per le azioni della banca, però, è ancora da affrontare. Nei mesi scorsi, infatti, area 15,15 € ha già respinto i rialzisti facendo invertire al ribasso le quotazioni. Nel caso di successo, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Naturalmente, una chiusura giornaliera inferiore a 14,76 € potrebbe favorire una ripresa della discesa.

Il titolo di Piazzetta Cuccia ancora in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 4 luglio a quota 11,14 €, in rialzo dello 0,09% rispetto alla seduta precedente.

In questo caso le quotazioni sono sospese tra i livelli 11,288 € (che già altre volte aveva fermato i rialzisti) e 10,966 € che separano dallo scenario rialzista (linea continua) e da quello ribassista (linea tratteggiata). Per le prossime sedute, quindi, sono questi i livelli da monitorare con attenzione in chiusura di giornata.

Letture consigliate

Cominciano i saldi estivi con offerte al 50% e oltre: ecco cosa comprare per un guardaroba da star

Mica solo col prosciutto sta bene il melone, ecco un antipasto, primo e secondo piatto dove si abbina magnificamente