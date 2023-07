Traffico ridotto e natura in abbondanza, ecco 3 luoghi in Italia dove le case costano meno e c’è tanto verde

Se vogliamo trovare un nuovo luogo in cui andare a vivere, ecco delle idee poco costose.

L’Italia è famosa per la sua bellezza naturale, dai paesaggi montani alle incantevoli coste. Se stai cercando un luogo dove vivere immerso nella natura, lontano dal caos delle città e con costi accessibili, potresti valutare diverse opzioni. In particolare, ci sono 3 luoghi in Italia dove le case costano meno e la natura è protagonista.

Iniziamo dal Molise, regione meravigliosa che ci offre un luogo tranquillo e poco costoso in cui vivere

Il Molise è una regione poco conosciuta, ma nascosta tra montagne e colline, offre un ambiente naturale straordinario. Qui puoi trovare un’ampia scelta di case a prezzi molto convenienti. La sua bellezza è caratterizzata da campi verdi e boschi lussureggianti. Borghi medievali e città storiche, come Campobasso e Isernia, ti faranno immergere nella tradizione e nella cultura italiane. Le spiagge della costa adriatica sono facilmente raggiungibili, permettendoti di goderti sia la bellezza dell’entroterra che il fascino del mare.

Anche la Calabria è un altro luogo da tenere in considerazione per i prezzi accessibili e le bellezze incredibili

La Calabria, situata all’estremità meridionale dell’Italia, è una terra di panorami mozzafiato e paesaggi incontaminati. La regione offre una vasta gamma di proprietà immobiliari a prezzi accessibili, soprattutto se decidi di vivere un po’ lontano dalle località turistiche. Con le sue montagne, colline e una delle coste più lunghe d’Italia, la Calabria è ideale per gli amanti della natura. Potrai goderti il mare cristallino e le spiagge sabbiose, ma anche esplorare parchi nazionali come il Parco Nazionale della Sila e il Parco Nazionale dell’Aspromonte, offrendoti l’opportunità di immergerti nella natura selvaggia e incontaminata.

Traffico ridotto e natura in abbondanza anche in questa meravigliosa regione

Ultimo, ma non per importanza, troviamo l‘Abruzzo, un gioiello nascosto in termini di bellezza naturale e convenienza. Situato tra il mare Adriatico e le montagne dell’Appennino, offre un mix perfetto di ambienti. Gli amanti dell’outdoor troveranno molte opportunità per fare escursioni, praticare sport acquatici e ammirare la flora e la fauna uniche. Città come Pescara offrono un’ampia scelta di proprietà a prezzi convenienti, permettendoti di avere un equilibrio tra il comfort urbano e la vicinanza alla natura incontaminata. Dunque, se cerchi un luogo con traffico ridotto e natura in abbondanza, puoi prendere in considerazione il Molise, la Calabria o l’Abruzzo. Con le loro meraviglie uniche, queste regioni non potranno che farti innamorare.