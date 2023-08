Cosa visitare gratis a Torino per una vacanza di settembre davvero intrigante

Agosto si avvia verso la fine ma questo non significa che tutti torneranno al lavoro. In molti prediligono proprio il mese di settembre per partire. Ma cosa visitare a Torino senza spendere una fortuna?

Torino, capoluogo piemontese, è un luogo magico perfetto per trascorrere una vacanza in tranquillità. Scegliere Torino vuol dire immergersi nella storia d’Italia, specialmente quella più recente. Una cittá che sa offrire una varietà immensa di attrazioni tra monumenti, musei, parchi e divertimento. Tra i musei come non citare l’Egizio, Palazzo Madama e Palazzo reale. Gli amanti dell’arte non potranno perdere una visita alla Pinacoteca Agnelli. Ma, oltre ai musei a pagamento ci sono un sacco di cose che si possono fare a Torino gratuitamente. Palazzi particolari come la Fetta di Polenta, il Museo della Radio e della Televisione Rai e il Monte dei Cappuccini.

Cosa visitare gratis a Torino

Il primo edificio da vedere gratuitamente è la famosa Fetta di Polenta che dista pochi passi dalla Mole Antonelliana. Proprio come una fetta di polenta, l’edificio è curiosamente molto sottile. Fu progettato da Alessandro Antonelli e rappresentò, più che altro, una scommessa. Si tratta ancora oggi di uno degli edifici più curiosi della città. Da vedere assolutamente se ci si trova a Torino in viaggio per qualche giorno.

Museo della Radio e della televisione Rai

La seconda attrazione gratuita da non perdere a Torino è il Museo della Radio e della Televisione Rai. Anche in questo caso il luogo si trova a pochi passi dalla Mole Antonelliana. Visitando questo museo sarà possibile scoprire la storia delle telecomunicazioni, un vero e proprio tuffo del passato più o meno recente. Gli appassionati, poi, potranno anche ammirare i costumi di scena di alcuni dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Per i nostalgici, poi, sarà anche presente l’Albero Azzurro con l’indimenticabile Dodó con cui scattarsi una foto ricordo. Da non perdere se si è in giro per Torino.

Monte dei Cappuccini

Da ultima, ma non per importanza, tra le cose da fare senza spendere un centesimo a Torino c’è la salita al Monte dei Cappuccini. Situata sulla cima del Monte sorge la Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini risalente al periodo tra ‘500 e ‘600. Una chiesa molto interessante sia per l’architettura esterna che internamente. Da non sottovalutare il meraviglioso panorama che si può godere dal piazzale di fronte alla chiesa. Da qui, oltre ad ammirare la città di Torino dall’alto, si potrá avere una vista panoramica delle montagne che circondano Torino. Molto consigliato al tramonto. Ecco cosa visitare gratis a Torino.

