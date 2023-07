Le tue scarpe da ginnastica bianche torneranno a splendere grazie a questi geniali segreti delle nonne

Se le tue sneakers sono ormai sporche e opache, ecco alcuni rimedi naturali per farle tornare a splendere

Le scarpe da ginnastica bianche sono un elemento versatile del guardaroba che può essere indossato con qualsiasi outfit. Tuttavia, col passare del tempo, queste scarpe possono diventare sporche e disadorne, perdendo così la loro brillantezza. Ma non c’è bisogno di preoccuparsi. Ci sono rimedi naturali che possono aiutare a far tornare le scarpe da ginnastica bianche come nuove.

Iniziamo con aceto bianco e limone, che possono essere dei grandissimi alleati

L’aceto bianco è un ottimo rimedio per far tornare le scarpe da ginnastica bianche. Basta mescolare parti uguali di acqua e aceto bianco in una ciotola e immergere un panno pulito nella soluzione. Quindi, strofina delicatamente il panno sulle scoloriture o le macchie sulle scarpe. L’aceto bianco aiuta a rimuovere le macchie e a sbiancare le scarpe. Anche il succo di limone può essere utilizzato per far tornare le scarpe da ginnastica bianche come nuove. Spremi un limone fresco e applica il succo sulle macchie o le scoloriture delle scarpe. Lascia agire per qualche minuto e quindi strofina leggermente con una spazzola per scarpe. Il succo di limone aiuterà a rimuovere le macchie e a rendere le scarpe più luminose.

Non sottovalutare l’amido di mais e il bicarbonato di sodio in questo caso

L’amido di mais è un altro rimedio naturale che può essere utilizzato per pulire le scarpe da ginnastica bianche. Spolvera un po’ di amido di mais sulle macchie o le scoloriture delle scarpe. Lascia agire per qualche ora o durante la notte. Quindi, utilizza una spazzola per rimuovere delicatamente l’amido di mais e le macchie. L’amido di mais aiuterà ad assorbire lo sporco e a rendere le scarpe più bianche. E poi, anche il bicarbonato di sodio è un ottimo agente pulente e sbiancante che può essere utilizzato per far tornare le scarpe da ginnastica bianche come nuove. Mescola un po’ di bicarbonato di sodio con acqua per formare una pasta. Applica la pasta sulle macchie o le zone scolorite e lascia agire per alcuni minuti. Quindi, strofina delicatamente con una spazzola per scarpe per rimuovere la pasta. Il bicarbonato di sodio aiuterà a rimuovere le macchie e ad eliminare il cattivo odore, se presente.

Le tue scarpe da ginnastica bianche torneranno a splendere con tutte queste accortezze

Esponi le scarpe da ginnastica bianche al sole per qualche ora dopo aver usato ognuno di questi rimedi naturali. La luce solare aiuterà a sbiancare naturalmente le scarpe e ad eliminare i batteri che causano gli odori sgradevoli. Tuttavia, assicurati di posizionare le scarpe in un’area ventilata e all’ombra per evitare danni o scolorimenti causati dalla luce diretta del sole. Con questi rimedi naturali, le tue scarpe da ginnastica bianche torneranno a splendere come se fossero nuove di zecca. Ricorda sempre di testare i rimedi su una piccola parte delle scarpe prima di applicarli su tutta la superficie per evitare eventuali danni.