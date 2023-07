Pochi conoscono la vitamina dell’eterna giovinezza. A sorpresa la trovi in questi alimenti 

Restare giovani è il sogno di tutti noi. Ci sono alcune persone che mostrano meno anni di quelli che hanno realmente. In effetti esiste una vitamina, probabilmente poco nota, che mantiene l’aspetto giovane. Pochi conoscono la vitamina dell’eterna giovinezza: scopriamo allora qual è e in quali alimenti si trova.

Quando si entra nell’età cosiddetta degli “anta”, cioè dopo i 40 anni, qualche piccola smagliatura comincia a manifestarsi sul nostro corpo. Sarà il primo capello bianco, oppure la prima ruga, o la perdita progressiva dei capelli. Sono gli annunci che si è superata l’età della giovinezza e quella adulta si incammina nella curva discendente.

Mente giovane e corpo giovane

È proprio a questo punto che ci si chiede se esista qualche cosa che ci permette di mantenere l’aspetto più giovane. È vero che la giovinezza molto spesso dipende dal modo di pensare. Mantenere una mente aperta ed elastica, piuttosto che irrigidirsi, aiuta anche ad avere un aspetto esteriore più giovane. Oramai è chiaro che anche la parte psichica del nostro essere influenza non poco l’aspetto esteriore di noi stessi.

Mantenersi giovani con l’attività fisica

Un punto importante per poter salvaguardare qualche aspetto della propria giovinezza è di mantenersi in forma. Un po’ di movimento o dello sport permette al nostro fisico di mantenere vive certe caratteristiche che invece con l’età si perdono. Un allenamento di base potrebbe essere camminare con passo medio o sostenuto per una mezz’oretta al giorno. Soprattutto se questo esercizio è fatto al mattino, quando la giornata non è ancora calda, si hanno dei buoni benefici.

Infatti a quell’ora, verso le 6 o le 7, l’aria è carica di ossigeno che, grazie al nostro esercizio, il sangue riesce a portare fin nei capillari. In questo modo ne beneficiano il cervello, gli arti inferiori e tutte le zone del corpo dove i capillari irrorano e portano ossigeno. Anche bere e idratare l’organismo lo mantiene in forma soprattutto d’estate.

Una vitamina potente

Esistono anche delle sostanze che sono necessarie alla buona salute del nostro corpo e anche al suo aspetto esteriore. Infatti, pochi conoscono la vitamina dell’eterna giovinezza come vedremo più in basso. Una vitamina che non dovrebbe mancare è la vitamina C, un antiossidante che agisce contro i radicali liberi. Sono proprio questi, il prodotto di scarto del nostro metabolismo, che attaccano le cellule e compromettono il loro buon funzionamento. In pratica creano le basi per farle invecchiare più precocemente.

La vitamina C si trova soprattutto negli agrumi, ma anche in frutta e verdure tipicamente estive. Fra la frutta possiamo prediligere oltre agli agrumi anche anguria, melone, kiwi e frutti di bosco. Per le verdure e gli ortaggi scegliamo peperoni, cavoli e cavolfiori, pomodori, spinaci e asparagi.

Pochi conoscono la vitamina dell’eterna giovinezza perfetta per il corpo

Ancora più potente della vitamina C per il suo potere antiossidante è la vitamina E. Non a caso viene chiamata la vitamina dell’eterna giovinezza. Il suo potere si esprime in particolare nel proteggere i capelli e la pelle dall’attacco dei radicali liberi. Con la sua presenza la pelle si mostra ben elastica e le rughe tendono a scomparire quando questa vitamina è presente a giuste dosi nel nostro organismo.

La si può trovare a sorpresa in modo particolare nell’olio di palma e nel riso vegetale, anche negli oli vegetali in genere. La troviamo poi nell’avocado, nelle mandorle, negli spinaci e nei ceci. Anche nelle uova e nel latte. La caratteristica della vitamina E è di bloccare quei processi che portano all’invecchiamento cellulare.

Possiamo trovare la vitamina E anche nelle creme ad azione antirughe e antinvecchiamento. Un modo sicuro per mantenere il proprio aspetto più giovane.