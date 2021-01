Le tre razze di gatto che perdono meno peli in casa per mantenere un salotto sempre al top

Condividere la propria casa con un animale domestico è uno dei più grandi piaceri della vita. L’amore e la compagnia che un gatto o un cane sanno regalarci non ha eguali, e anche la scienza oggi dice che avere un animale domestico fa bene all’umore e combatte lo stress.

Sfortunatamente, quando abbiamo un animale in casa dobbiamo fare i conti con un fastidioso problema: i peli caduti che sembrano riuscire ad infilarsi in ogni anfratto. Per non soccombere al problema, bisogna eseguire una rigorosa routine di pulizia della casa, ma possiamo anche cercare di prevenirlo adottando degli animali che perdono molto meno pelo della media.

Ecco le tre razze di gatto che perdono meno peli in casa per mantenere il salotto sempre al top.

Cornish Rex

Il Cornish Rex è un gatto famoso per il suo pelo corto e riccio. È una razza recente, originaria della Cornovaglia, in Inghilterra. Perde pochissimi peli in casa, ed è perfetto se non vogliamo lunghi peli felini sparsi dappertutto. Una sola attenzione: il Cornish Rex può patire il freddo, e se lo lasciamo uscire in giardino ricordiamoci di coprire il gatto durante l’inverno.

British Shorthair

La seconda delle tre razze di gatto che perdono meno peli in casa per mantenere un salotto sempre al top è il British Shorthair.

Il British Shorthair è un gatto robusto e abbastanza massiccio, originario delle isole britanniche. Può essere di tanti colori, ma, come dice il nome, presenta un pelo molto corto, e non richiede cure particolari. Basterà una spazzolata settimanale per eliminare tutto il pelo morto, e non ritrovarsi peli sparsi per casa.

Burmese

Il Burmese è un gatto elegante, slanciato, e dal pelo lucido e setoso. Il burmese ha un carattere giocherellone, sempre attento, e socievole. Fortunatamente non perde molto pelo in giro per la casa. Il suo pelo è compatto, e non richiede cure particolari.

