Al termine di una seduta dall’andamento altalenante, due azioni bancarie si scoprono sotto la scure di un potente segnale ribassista: il three black crows (i tre corvi neri). Sui grafici dei prezzi di Credem e Mediobanca, infatti, si è formata questa figura di continuazione ribassista che potrebbe, appunto, spingere ancora più al ribasso le quotazioni dei due titoli azionari.

Ma che cosa vuol dire che due azioni bancarie si scoprono sotto la scure del three black crows? Quando si forma sul grafico questo pattern, significa che il trend ribassista ha molto slancio ed è probabilmente destinato a continuare. Bisogna, quindi, prestare molta attenzione se si vogliono aprire posizioni rialziste.

Le azioni Credem potrebbero essere solo all’inizio di un profondo ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 4 ottobre in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta precedente a quota 7,58 €.

Sono ben quattro le sedute consecutive al ribasso che si sono concretizzate sul grafico di Credem. Ci sono, quindi, elevate probabilità che le quotazioni possano accelerare al ribasso. Una chiara indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 7,53 €. Questo livello, infatti, rappresenta in minimo della barra del 26 settembre all’interno della quale si stanno muovendo le quotazioni a partire da quella data. In questo contesto, quindi, i rialzisti potrebbero accelerare al rialzo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 7,96 €.

Un ulteriore segnale negativo è arrivato dalla rottura dell’importante supporto in area 7,63 €. Qualora il ribasso dovesse continuare si potrebbe sviluppare secondo lo scenario mostrato in figura.

L’impostazione rialzista è ancora solida, ma attenzione alla tenuta dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 12,235 €, in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante tutto, come si vede dal grafico, la tendenza in corso su questo titolo azionario è saldamente rialzista e la sua forza relativa superiore rispetto al Ftse Mib è evidente. Il rialzo in corso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 11,842 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e fare invertire al ribasso la tendenza in corso.

