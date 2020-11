Le video guide di PdB



Le tasse rinviate cui facciamo riferimento sono quelle di cui al comunicato MEF e che troveremo in quello che sarà il Decreto Ristori 4. Il primo, piccolo rinvio di soli 10 giorni è ormai certo. La prima, piccola proroga è infatti al 10 dicembre e riguarda gli acconti Irap, Ires e Irpef.

Questa piccola finestra temporale servirà al Governo per valutare se ed a chi concedere il maggiore rinvio fino al 30 Aprile 2021. Questi provvedimenti dovrebbero essere contenuti, in via definitiva, nel Decreto Ristori 4, ma il Governo li ha anticipati in un comunicato al MEF. Potrebbero beneficiare le imprese con un fatturato complessivo inferiore ad euro 50 milioni, che abbiano subito una perdita pari al 33% durante il primo trimestre dell’anno se rapportato a quello precedente.

Le tasse rinviate in quello che sarà il Decreto Ristori 4

Qualche problema interpretativo nasce dalla seguente previsione. I rinvii di cui sopra dovrebbero essere applicati anche a quegli operatori economici che si trovino in zona rossa. Questo indipendentemente dal vincolo del fatturato e delle perdite di cui sopra. Quello che non è chiaro è rispetto a quale momento venga valutato il requisito dell’essere in zona rossa. Forse al momento dell’entrata in vigore del Decreto? Se questa fosse la risposta allora diventerebbe molto importante per molti operatori economici il giorno in cui la loro Regione passerà eventualmente da zona rossa a zona arancione.

Se le zone rosse diventassero arancioni prima dell’entrata in vigore del Decreto molti imprenditori si troverebbero esclusi dal beneficio del rinvio. Questo perché, al momento dell’entrata in vigore del Decreto, si troverebbero ad avere la sede in zona arancione e non rossa. Peraltro anche trovarsi in zona arancione non cambierebbe la situazione più di tanto per tutte quelle categorie merceologiche che, anche in zona arancione, devono rimanere chiuse.

Per gli imprenditori che si trovassero improvvisamente in zona arancione prima dell’entrata in vigore del Decreto la scadenza per pagare le tasse sarebbe inderogabilmente il 10 dicembre. E lo saprebbero con pochissimo preavviso.